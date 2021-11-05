  • BIST 1.583,590
  • Altın 566,37
  • Dolar 9,6915
  • Euro 11,2160
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Hangi Ülkede Kaç Suriyeli Var

» »
Suriyelilerin ülkesine dönüşü için birçok ülke ile ortak çalışmalar yürütülüyor. Mültecilerin gönüllü geri dönüşü için Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'la proje hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Peki, hangi ülkede kaç Suriyeli var?
Hangi Ülkede Kaç Suriyeli Var

Türkiye, Suriyeli mültecilerin ülkesine gönüllü geri dönüşleri ve ilave göç riskinin engellenmesi için projeler yürütüyor.

Ürdün, Lübnan ve Irak’la ortak girişim başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 bünyesinde bir Göç Çalışma Grubu kurulması önerisini de gündeme getirdi.

Hedef adil paylaşıma yönelik somut sonuçlar alabilmek.

Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'da 865 bin, Ürdün'de 662 bin, Irak'ta ise 242 bin Suriyeli mülteci var.

Zorunlu göç krizi karşısında her seferinde sorumluk almaktan kaçınan Avrupa'daki Suriyeli mülteci sayısı ise oldukça düşük.

Avrupa'da en çok mülteciyi 605 bin kişi ile Almanya barındırıyor.

İsveç'te 114 bin, Avusturya'da 54 bin ve Yunanistan'da 36 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hangi Ülkede Kaç Suriyeli Var05 Kasım 2021 Cuma 20:48
  • Kızılderililer yine yerinden oluyor!05 Kasım 2021 Cuma 19:47
  • Osmanlı'nın salgın ile mücadelesi: Aşı, karantina ve kapatma05 Kasım 2021 Cuma 19:20
  • Ömür Gedik: "Hayvanlara ve çevreye zararımız diğer ülkelere oranla daha az"05 Kasım 2021 Cuma 18:36
  • Ronnie O’Sullivan kebaba daldı snooker maçını unuttu05 Kasım 2021 Cuma 14:02
  • Netflix, bizi 1950'lerin İstanbul'una götürüyor05 Kasım 2021 Cuma 00:22
  • TikTok tehlikesi büyüyor: Gençler akılalmaz hareketler yapıyor03 Kasım 2021 Çarşamba 20:41
  • Uzmanlardan ebeveynlere "Squid Game" uyarısı03 Kasım 2021 Çarşamba 11:51
  • 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Farkındalık Haftası01 Kasım 2021 Pazartesi 20:26
  • Kıbrıs Developments iki lansmana birden hazırlanıyor01 Kasım 2021 Pazartesi 20:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti