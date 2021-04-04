SEYŞELLER

Seyşeller, Ocak ayında Covid-19'a karşı aşılanan yolcular için karantina gereksinimlerini ortadan kaldırdı. Ülkede yürütülen başarılı aşı kampanyasının ardından Tanzanya kıyılarında bulunan uzak ülkede kısıtlamalar gevşetildi.

Bununla birlikte 25 Mart itibariyle, Güney Afrika dışından gelen tüm yolcuların, seyahatten sonraki 72 saat içinde yapılan negatif Covid-19 PCR testinin kanıtını sunmaları koşuluyla Seyşeller'e girmelerine izin veriliyor.

Seyşeller Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde bu ayın başlarında verdiği demeçte, "Hak ettiğimiz bağışıklığı elde ettiğimiz için rahatız.Turizm tesislerimizi bu konuda eğittik. Uyguladığımız önlemler işe yarıyor. Bu yüzden yeniden açılmakta rahatız” dedi.