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Hangi Vitamin Eksikliği Hangi Ciddi Hastalıklara Sebep Oluyor?

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Hangi Vitamin Eksikliği Hangi Ciddi Hastalıklara Sebep Oluyor?
Vitamin eksikliğinizi anlamanız için tek yapmanız gereken şey aynaya bakmanız desek?

Kış aylarında hepimiz daha beyaz, daha solgun gözükebiliriz, ancak vitamin eksikliği tamamen farklı bir durumdur ve bunu anlamak için ilkbaharı beklemeniz yeterlidir. Nitekim değişen hava koşulları ve mevsimsel farklılıklara karşı vücudunuz zayıf, yorgun ve virüslere açık bir haldeyse işte o zaman vitamin takviyesi almanızın zamanı gelmiş demektir. Bunu anlamak içinse aynanın karşısına geçmeniz yeterli olacaktır.

 

İşte vitamin eksikliğini fark etmek için kontrol etmeniz gerekenler:

Solgun Bir Yüz

Cildiniz ve özellikle yüzünüz normalden çok daha solgun duruyorsa bu, B12 vitamini eksikliği yaşadığınızı gösterir. Bu vitamin olmadan kendinizi sürekli yorgun ve uykulu hissedersiniz. Bu vitamini kapsül takviyeleri dışında daha fazla kırmızı et ve deniz ürünleri tüketerek de alabilirsiniz.

 

 

Kuru Saçlar

Hangimizin zaman zaman mevsimsel değişikliklerden saçı kurumadı ki? Ancak sürekli kepekli ve kuruyan kırık saçlar, B7 olarak bilinen biyotin eksikliğinin habercisidir. Bu eksiklik genellikle antibiyotik kullanımı sonrasında meydana gelir. B7 seviyenizi arttırmak için et, balık, sebze, meyve, mantar ve baklagil tüketmeniz önerilir. Bunları yerken bir süre için rejim/diyet yapmamanız da gerekir.

 

 

Şişik Gözler

Gece 5’te yatıp sabah işe kalkmanızdan bahsetmiyoruz! Düzenli uykularınız sonrası gözlerinizin çevresinde hala şişlik hissediyorsanız vücudunuzda iyot eksikliği olabilir. Bunun en yaygın kullanım kaynağı iyotlu tuz tüketmektir. Bunun dışında kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri ve ekmek de yiyebilirsiniz.

 

 

Soluk Dudaklar

Dudağınızın doğal rengini bilirsiniz. Eğer bu renk olduğundan çok daha soluk duruyorsa aman diyelim, demir eksikliğiniz olabilir. Düşük arteryel basınç ve devamlı yaşanan soğuk algınlığı bunun belirtileri içine girebilir. Merak etmeyin, iyileşmeniz çok da zor değildir! Tek yapmanız gereken daha fazla kırmızı et ve kalsiyum içeren yiyecekler tüketmenizdir.

 

 

Kanayan Diş Etleri

Dişlerinizi fırçalarken sürekli kanatıyor musunuz? O halde C vitamini eksikliğiniz olabilir! Vücutta azalan C vitamini bağışıklık sistemini çökertir, kas ve diş eti problemlerine neden olur. C vitamini takviyesi yapmak içinse narenciye ve kırmızı bibere yönelebilirsiniz.

 

 

Tüm yukarıdakilerin vitamin eksikliği olduğunu anlamanız çok önemlidir. Ancak kesin sonuçlar almanız için bir doktora görünmenizde fayda vardır.

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