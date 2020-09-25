Yaşlandıkça saçınızın renginin beyaza dönmesi normaldir. Ancak saç beyazlaması yaşamın hemen her anında ortaya çıkabilir. 20'li yaşlardaki gençlerde hatta ergenlik dönemindeki insanlarda bile beyaz saç telleri fark edebilirsiniz.

Yaşlandıkça saçınızın renginin beyaza dönmesi normaldir. Ancak saç beyazlaması yaşamın hemen her anında ortaya çıkabilir. 20'li yaşlardaki gençlerde hatta ergenlik dönemindeki insanlarda bile beyaz saç telleri fark edebilirsiniz. Saçların beyazlamasında pek çok faktör rol oynar. Bunlardan biri de vitamin eksikliğidir. Peki, hangi vitamin eksikliği saç beyazlatır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Saçların beyazlamasındaki en büyük etken genetik faktörlerdir. Bunların dışında kişinin uzun dönem strese maruz kalması, bazı vitaminlerin eksikliği ve çeşitli hastalıklar saç beyazlamasına neden olabiliyor? Peki, hangi vitamin eksikliği saç beyazlatır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik...

Saçların neden beyazlar sorusunun ilk etapta cevabı genetik faktörlerdir. Genetik faktörlerin yanı sıra zaman içerisinde birtakım etkenlerin de saç dökülmesine sebep olması mümkündür. Bu etkenlerden bir tanesi de vitamin eksikliği. Vücudun ihtiyacı olan vitaminler yeterli düzeyde vücuda dahil edilmediği takdirde saç beyazlaması ve dökülmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. İşte saç beyazlamasına neden olan vitamin eksiklikleri...

SAÇ NEDEN BEYAZLAR?

Vücudunuzda, cilt hücrelerini kaplayan küçük keseler olan saç kökleri vardır. Saç köklerinde ise melanin olarak bilinen pigment hücreleri bulunur. Saçınıza rengini de bu hücreler verir. Ancak zamanla, saç folikülleri pigmentleri kaybederek saçların beyazlamasına neden olabilir.

Saçların erken dönemlerde beyazlamasına sebep olan etkenler şunlardır:

Yaş

Genler (uyku problemleri, kaygı, iştah değişikliği, yüksek tansiyon)

Melanin eksikliği

Hormonlar (Trioid bozukluğu)

Vitamin ve mineral eksikliği

Werner sendromu

Uzun süreli stres veya travmalar

Oksidatif stres (Güneş ışınları, hava kirliliği vs.)

Hidrojen peroksit

Sigara içmek

Otoimmün bir hastalık saçların erkenden beyazlamasına, ayrıca, alopesi ve vitiligo gibi durumlar da bağışıklık sisteminin saçlara saldırmasına neden olarak pigment kayıplarına neden olabilir.

Ayrıca, kimyasal saç boyaları ve saç ürünleri, hatta şampuanlar saçın erken beyazlamasında etken olan faktörlerdendir. Bu ürünlerin çoğu melanini azaltan zararlı bileşenler içerir.

Saç boyalarında bulunan hidrojen peroksit, saçlara zarar veren kimyasallardandır. Çeşitli saç ağartıcı ürünlerin kullanımı da beyazlamaya neden olabilir.

HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİ SAÇ BEYZALATIR?

B6, B12, biyotin, D vitamini veya E vitamini eksiklikleri saçların erken beyazlamasına katkıda bulunabilir. B12 vitamini eksikliği çocuklarda dahi saç beyazlamasına neden olabilirken, folik asit eksikliği ise proteinin vücut tarafından işlenmesinde sorunlara yol açarak saçları erken beyazlatabilir.

SAÇ BEYAZLAMASI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Saç beyazlamasını tersine çevirme veya önleme sadece nedene bağlıdır. Sebep genetikse, renk değişikliğini önlemek veya tersine çevirmek mümkün değildir.

Bir sağlık sorunundan şüpheleniyorsanız, saç beyazlamasınına sebep olan altta yatan bir durumun olup olmadığını öğrenebilmek için bir uzmana danışmakta fayda vardır. Saç beyazlamasına neden olabilecek sağlık problemini tedavi ederseniz, pigmentasyon geri dönebilir, ancak bunun garantisi yoktur.