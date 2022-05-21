Hangi yiyeceği hangi sırayla yemelisiniz? İşte yardımcı olabilecek 8 öneri…

Güne kahve ile başlamak iyi mi? Karbonhidrattan önce protein mi yemelisiniz? Yemekten önce veya sonra şarap içmeye ne dersiniz? Amerikalı araştırmacılar, hangi yiyeceğin hangi sıralamayla yenmesi konusunda yeni veriler ortaya koydular.

ABD’deki Tulane Üniversitesi’nden araştırmacılar, kan şekerini düşürmek ve sağlıklı olmak için yemeklerin ve içeceklerin hangi sırayla ve nasıl yenilip içileceği konusundaki çalışmalarını yayınladılar.

İngiltere merkezli Times’ın haberine göre, yaklaşık 312.400 yetişkin üzerinde yaptıkları çalışmaya, “düzenli ama ılımlı içici” olarak tanımlanan katılımcılar katıldı.

Çalışma boyunca, katılımcıların yaklaşık 8.600’ü tip 2 diyabet geliştirdi, ancak alkolün kan şekerini etkilemesinden dolayı yemekle birlikte şarap içmek yüzde 14 daha düşük risk ile ilişkilendirildi.

Alkol, onu düzenlemek için gerekli hormonlardan biri olan glikoz ve insülin üretiminde yer alan süreçleri kesintiye uğratır, düşük kan şekeri veya baş dönmesine ve yorgunluğa neden olan hipoglisemi riskini artırır. Uzmanlar bu nedenle aç karnına içmekten kaçınmanızı öneriyor.

Peki bunun dışında yiyecekleri ve içecekleri hangi sıralamayla, nasıl tüketmelisiniz? İşte size yardımcı olabilecek 8 öneri…

1. GÜNE KAHVE İLE BAŞLAMAYIN

İngiltere’deki Bath Üniversitesi Beslenme, Egzersiz ve Metabolizma Merkezi bünyesindeki araştırmacılar, sabahları uyanmak için sade kahve içmenin kan şekeri kontrolü üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini ortaya koydu.

2. YEMEKLERDEN ÖNCE YOĞURT YİYİN

ABD’deki Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden gıda bilimciler, yemekten önce yoğurt yiyen aşırı kilolu katılımcıların yemek sonrası kan şekeri artışlarının azaldığını ortaya koydular.

3. ET-BALIKTAN ÖNCE YEŞİL VE TURUNCU SEBZELERİ YİYİN

Japonya’da yapılan bir araştırma, ilk önce sebze yiyen tip 2 diyabetli yetişkinlerin daha iyi kan şekeri kontrolüne sahip olduğunu ortaya koydu.

4. KARBONHİDRATTAN ÖNCE ET TÜKETİN

ABD’deki Weill Cornell Tıp Koleji’nden araştırmacılar, özellikle tip 2 diyabetiniz veya prediyabetiniz varsa, yani kan şekeriniz normalden daha yüksekse karbonhidrat yemek için en kötü zamanın aç karnına olduğunu öne sürüyor.

5. YEMEĞİNİZİ DÜZENLİ OLARAK 30 SANİYE ÇİĞNEYİN

Japonya’daki Waseda Üniversitesi’nden bir ekip, yiyeceklerini 30 saniye çiğneyen kişilerde, sindirim organlarına kan sağlayan arterlerdeki kan akışının da iyileştiğini buldu.

6. YEMEKLE BİRLİKTE SU İÇİN

Yemek yerken su içmenin etkilerini inceleyen az sayıdaki bir araştırma, katı yiyeceklerin mideden taşınma hızı üzerinde etkisi olduğunu gösterdi.

7. YEMEK YERKEN OTURUN, SİNDİRMEK İÇİN AYAĞA KALKIN

ABD’deki Güney Florida Üniversitesi’nden bir psikolog ekibine göre, öğle yemeğinizi koşarken yemek veya ayakta bir sandviç tüketmek, muhtemelen daha hızlı yemek yiyeceğiniz ve yemeğin daha az tadını çıkaracağınız anlamına geliyor.

8. YOĞUN EGZERSİZDEN 3 SAAT ÖNCE YEMEK YİYİN

Diyetisyen ve “The Complete Guide To Sports Nutrition” kitabının yazarı Anita Bean, “Egzersize çok yakın saatlerde yemek yemek, kan akışı sindirim sisteminden kaslarınıza yönlendirildiği için rahatsızlığa ve hazımsızlığa neden olabilir” diyor.