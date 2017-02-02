Hangi yöntemler kırışıklıklara karşı etkili?

Günümüzde pek çok kişinin vazgeçilmezleri arasına giren sosyal medya güzel görünme isteğini her zamankinden daha fazla artırdı.

Küçük ekranlar ardından yükselen selfieler ve grup fotoğrafları, kişilerin özellikle yüz ve boyun bölgelerine daha fazla odaklanmalarını, bunun sonucunda da hoşlarına gitmeyen bölgelerde değişikliklere gitmelerini beraberinde getiriyor.

Sosyal medyanın da etkisiyle günümüzde genç görünme isteği kadınların yanı sıra erkeklerde de giderek yaygınlaşırken Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, teknoloji ve tıptaki gelişmelerin bu isteklere artık yanıt verebildiğini söylüyor. Özellikle boyunun gözkapağından sonra en ince deriye sahip bölge olması nedeniyle daha erken deforme olarak yaşlılığı da en çok gösteren bölgemiz olduğunu belirten Dr. Hülya Sağlam, “Buna karşın en çok ihmal edilen bölgelerden birisi de boynumuz oluyor. Günümüzde gıdının belirginleşmesi, deride ince kırışıklıklar, tavuk derisi görünümü, sağa sola dönerken abartılı kırışık görüntü, yatay çizgilerin derinleşmesi, hatta çift çene sorunu en çok karşımıza çıkan şikayetleri oluşturuyor.

Tedaviye erken başlamak ve belirli tedavileri belirli aralıklarla tekrarlamak problemin çözümü için önemli. Üstelik günümüzde artık basit ama etkili yöntemlerle bu şikayetleri ortadan kaldırabiliyoruz” diyor. Dr. Hülya Sağlam, boyun kırışıklığı ve sarkmasına karşı yapılan uygulamaları ve alınabilecek önlemleri anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BOTOKS

Botoks; kaş arası, göz çevresi ve alın çizgilerinin ortadan kaldırılmasında etkili, acısız ve basit bir yöntem. Boyun yatay çizgilerine 2 cm ara ile enjeksiyonlar yapılarak kırışıklıklar azaltılabiliyor. 10 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilen bu uygulama 4-6 ayda bir tekrarlanmalı.

MEZOTERAPİ

Mezoterapi boyun ve dekolte bölgesine yapılıyor. Cildin kırışıklıklarının azaltılması, nem kazandırma ve lifting (yüz ve boyun kaldırma) amacıyla uygulanıyor. Hyalüronik asit, vitamin ve proteinler içeren mezoterapi, farklı özellikteki ürünlerin ince iğne ile deri içine verilmesi olarak tanımlanıyor. Haftada bir ortalama 6 seans uygulanıyor.

FRAKSİYONEL LAZER UYGULAMASI

Fraksiyonel lazer uygulaması ile deri altındaki hücreler yenilenerek, daha gergin ve kırışıksız bir cilt elde edilebiliyor. Bu yöntem ile deriye kaybettiği elastikiyetin geri kazandırılması sağlanabilirken, boyundaki kahverengi, kırmızımsı lekeler azaltılabiliyor. Ablatif (soyucu) uygulamalarla boyundaki et benleri iz bırakmaksızın tedavi edilebiliyor.

İĞNELİ RADYOFREKANS

İğneli radyofrekans ile derinin üst tabakasında hasar oluşturmaksızın, dermis tabakasında kolajen ve elastik dokunun artışı sağlanıyor. Böylece kırışıklıkların azalması, cildin uzun süreli sıkılaşması ve mevcut izlerin azalmasına yardımcı olunuyor. İğnelerin uzunluğu, istenen derinliğe göre ayarlanabiliyor. Uygulama genellikle bir ay aralıklar ile 2-4 seans yapılıyor.

CİLT BAKIMI VE KİMYASAL PEELİNGLER

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam “Cilt bakımı ve kimyasal peelingler rutinde ayda bir sıklıkta önerilen uygulamalar. Ancak merdivenaltı üretime dikkat etmeli, güvenilir ürünler tercih edilmeli. Aksi halde fayda yerine kalıcı zararlara yol açabilir” diyor. Dr. Hülya Sağlam uygulamanın yüz bölgesine yapılırken boyunun da ihmal edilmemesi gerektiğini belirtirken, meyve asitleri kullanılarak yapılan kimyasal peelingler ile ölü hücreler atılarak cildin yenilenmesi ve lekelerden kurtarılmasının mümkün olacağını vurguluyor.

PRP UYGULAMASI

Yüz, boyun ve saç bölgelerine uygulanan, kişinin kendi kanından elde edilen plazmanın problemli alana enjeksiyonu şeklinde yapılan işlem. Genellikle ayda bir olmak üzere 3-4 seans uygulanıyor. Fraksiyonel lazer veya dermapen ile kombine edilebiliyor.

LİPOLİZ

Yağın parçalanmasını sağlayan maddenin yağ içerisine enjeksiyonu işlemi. Lipoliz ile çene altındaki yağlanma azaltılabiliyor. Üç hafta aralıklarla 4 seans uygulama yapılıyor.

ÖRÜMCEK AĞI VE İPLE ASMA

Çok sayıda ince iplerin ağ gibi cilt altına yerleştirilmesine ''örümcek ağı'' deniliyor. Uygulama ile cildin gerilmesi ve kırışıklıkların giderilmesi sağlanabiliyor. İpler vücutta yaklaşık 240-300 gün içinde erirken, uygulamanın olumlu etkileri 2 yıla kadar devam ediyor. Ameliyathane şartları gerekmeyen yöntemle yüz ve boyun için yaklaşık 20 dakikalık sürede kırışıklıkları açmak, sarkmaları düzeltmek mümkün olabiliyor.

ODAKLI ULTRASON (AMELİYATSIZ YÜZ GERME)

Son dönemlerde popülerliği artan yöntem, odaklanmış ses dalgaları kullanılarak cildin alt katmanlarındaki taşıyıcı dokularda kolajen üretiminin uyarılması yolu ile ciltte sıkılaşma ve gerginlik sağlıyor. Ameliyatsız bir cilt sıkılaştırma yöntemi olan odaklanmış ultrason ile gevşeme ve sarkmalar, 30-60 dakikalık tek bir seans ardından elde edilen cilt altı bağ dokusu yenilenmesi ve güçlenmesi ile tedavi ediliyor. Yılda 1 kez öneriliyor.

DOLGU UYGULAMASI

Yüzde ve boyunda yatay derin çizgilerin altına yapılan hyalüronik asit molekülü olan dolgu uygulaması ile uygulama yapılan bölgede dolgunluk sağlanıyor, cilt nemleniyor, sıkılaşıyor. Burun kenarından aşağıya inen çizgilerin, dudak üzeri çizgilerin ve dudağın dolgunlaştırılmasında, göz çevresi ile alın çizgileri ile gözaltı çukurlarının düzeltilmesinde kullanılıyor. Yılda bir kez tekrarlanması öneriliyor.

BASİT YÖNTEMLERLE BOYUN KIRIŞIKLIĞINA ÖNLEM ALIN

Yatış tarzına dikkat edin. Sırt üstü ve kabarık olmayan bir yastıkla yatmak boyun kırışıklığının oluşumunu azaltmada etkili.

Otururken veya hareket halindeyken boynunuzu dik tutun.

Egzersiz olarak gün içerisinde boynunuzu mümkün olduğunca geriye alıp 5 saniye bekleyin, dik pozisyona alıp birkaç saniye dinlenin. Bu çalışmayı 10 kez tekrarlayın. Göğüs kaslarını kuvvetlendiren hareketler de boyna iyi geliyor.

Boyun kaslarına en etkili spor yüzme. Fırsat buldukça yüzün. Hem sağlığınıza iyi gelecek hem de gençleşmenize fayda sağlayacak.

Masajın toparlayıcı etkisi var. Sert bir lifle banyoda boyun derisi pembeleşinceye kadar ovalama yaptıktan sonra besleyici bir yağ ile masaj yapın. Yukarı doğru ve enseye doğru masaj önemli. Sağ elle boyun sol tarafı, sol elle de sağ tarafından enseye doğru çekilmeli. Baş ve orta parmaklar arasında boyun derisini hafif kaldırıp bırakın. Elinizin tersi ile hafifçe vurarak çene altında masajı tamamlayın.

Yüzünüzle birlikte mutlaka boynunuzu da günlük temizleyici jel veya sütlerle temizleyin. Boynunuzu aşağıdan yukarı doğru masaj uygulayarak nemlendirin. Güneşe çıkarken güneş koruyucuyu ihmal etmeyin.