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Hangover Bar'da erkek arkadaş kavgası! Şampanyayı kafasında kırdı

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Hangover Bar'da erkek arkadaş kavgası! Şampanyayı kafasında kırdı
Hangover Bar'da erkek arkadaş kavgası! Şampanyayı kafasında kırdı

Aralarında erkek arkadaş meselesinden çıkan tartışma sonucunda kavga eden zanlılar BumanAwahLilian ve Pamela Tatenda Chingodza tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, olguları aktardı. Polis,7 Eylül 2020 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesiüzerinde faaliyet gösteren ve umumi bir yer olan Hangover Bar isimli işletme içerisinde erkek arkadaş meselesinden dolayı Lefkoşa'da sakin zanlı 1BumanAwahLilianbir taraf ve Lefkoşa'da sakin zanlı 2 Pamela Tatenda Chingodza, diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine karşılıklı olarak vurup bir kavgada yer aldıkları esnada LilyBuma masa üzerinde bulunan şampanya şişesini alıp PamelaTatendaChingodza‘nın kafasına vurmak suretiyle adı edilenin sağ şakağında 3 cm lik kesi meydana getirip yaralanmasına sebep olduğunu belirtti. Polis, LilyBuma’nın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlı 2’nin yasal statüsü olmadığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlı 2’nin 21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç TemaySağer, zanlı 1’in ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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