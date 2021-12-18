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Hani Beşiktaş'a Gelecekti? Portekizli Hoca Masadan Kalktı

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Hani Beşiktaş'a Gelecekti? Portekizli Hoca Masadan Kalktı
Hani Beşiktaş'a Gelecekti? Portekizli Hoca Masadan Kalktı

Beşiktaş'ın imza aşamasına geldiği Bruno Pinheiro, fikrini değiştirdi. Portekizli hoca, takımı Estoril'in Familicao ile berabere kaldığı maçtan sonra Beşiktaş'a gideceği iddiasını yalanladı.

Sergen Yalçın'la yolları ayırdıktan sonra ilk olarak Bruno Pinheiro'ya giden Beşiktaş'a hiç beklemediği bir haber geldi. Bugün İstanbul'da olması beklenen Portekizli hoca, kapıları kapattı.

Beşiktaş'ta herkes şaşkın! Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen hocadan olay hareket

"HAYIR, ONAYLAMIYORUM"

Famalicao ile 2-2 biten maçtan sonra, "Beşiktaş ikinci başkanının İstanbul'da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?" sorusunu, "Hayır onaylamıyorum" diyerek cevapladı.

 

Beşiktaş'ta herkes şaşkın! Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen hocadan olay hareket

"BU KONU KAPANDI"

Portekizli hoca geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Bu konu benim için kapandı. Kulübüm yarın açıklama yapacaktır" cevabını verdi.

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