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Hani RHA’lara denetim getirilmişti?

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Hani RHA’lara denetim getirilmişti?
RHA cennetine dönüşen KKTC’de, denetim ve kontrol mekanizmasındaki eksiklikler nedeni ile devlete ait Resmi Hizmet Araçlarının, bazı devlet çalışanları tarafından özel işlerde kullanıldığı gözlemleniyor.

Tarım eski Bakanı Kenan Akın, Sosyal Medyada paylaştığı haberinde, Sosyal Sigorta Kurumuna ait bir Resmi Hizmet Aracının, özel işlerde kullanıldığını dile getirdi.

Sosyal Medyada yayınlanan mesaj sonrasında halkın tepkisi büyük olurken mesajın 30 paylaşımda bulunulması dikkat çekti.

Tarım eski Bakanı DP Başkan Yardımcısı Kenan Akın, Sosyal Medya’da yaptığı açıklamasında, “19 Mart 2017 günlerden Pazar saat 15.00 SSK’ya ait RHA 3486 iki yüzsüz memur tarafından özel işlerinde kullanılıyor. Ben utanıyorum. Bu aracı kendi özel aracı gibi kullananlar utanmıyor. Halkımızın bu insanları tanımaları açısından paylaşmak istedim” dedi.

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