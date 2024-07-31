Haniye'nin öldürülmesi... Hamas'tan ilk açıklama: Cezasız kalmayacak

Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk Haniye suikastının ‘cezasız kalmayacak korkakça bir eylem’ olduğunu belirtti.

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Reuters haber ajansına konuşan Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas lideri Haniye’ye yönelik suikastı amaçlarına ulaşmayacak vahim bir tırmanış olarak değerlendirdi. Sami Ebu Zuhri, “İsrail işgal (güçlerinin) kardeş Haniye’ye suikastı, Hamas’ın iradesini kırmayı amaçlayan vahim bir tırmanıştır” diyerek Hamas’ın yolunda devam edeceğini ve ‘zaferlerinden emin olduklarını’ kaydetti. Ebu Zuhri, şöyle konuştu: “Hamas bir kavram ve kurumdur, insanlar değildir. Hamas, fedakarlıkları ne olursa olsun bu yolda devam edecektir ve zaferden emindir.”

Hamas’ın El Aksa televizyonuna göre, üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk da Haniye suikastının ‘cezasız kalmayacak korkakça bir eylem’ olduğunu belirtti.

MAHMUD ABBAS'TAN KINAMA

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da öldürülmesini şiddetle kınadı.

İSRAİL ORDUSU: YORUM YAPMIYORUZ

Öte yandan İsrail ordusu, Haniye'ye yönelik Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi ise “Haniye'nin Tahran’da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, “Bu konuda yorum yapmıyoruz” şeklinde cevap verdi.

İsrail'in sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Haniye'nin öldürülmesinin barış getireceğini savunarak, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek" ifadesini kullandı.

Eliyahu, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: SORUŞTURULUYOR

İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsmail Haniye’nin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katıldıktan saatler sonra öldürüldüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada olayın soruşturulduğu belirtildi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Yemen’deki Husilerin Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali El Husi de “İsmail Haniye’yi hedef almak menfur bir terör saldırısı ve kanunlar ile ideal değerlerin alenen ihlalidir” diye konuştu.