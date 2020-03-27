“Hantavirüs konusunda endişeye gerek yok”

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem, hantavirüsle ilgili "endişeye gerek olmadığını" açıkladı.

Kanamalı ateşe neden olan ve böbrek yetmezliği sonucu ölüme yol açan 4 tip hantavirüs tespit ederek bilim dünyasına duyuran Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "zarflı, 3 segmentli ve tek iplikli negatif yönelimli RNA genomuna sahip" olarak tanımlanan hantavirüsün hayvanlardan insana bulaştığını belirtti.

İnsanların genel olarak virüsü taşıyan hayvanların vücudundan çıkan maddelerle kirlenen toz, toprak, hava ve diğer materyalleri soluyarak enfeksiyonu aldığını kaydeden Öktem, "Taşıyıcı hayvanla doğrudan temas edilmesi yoluyla ortaya çıkan enfeksiyonlar da bulunmaktadır. Konakçı kemirici ile temas, kemirici ısırması ve yemek kaynaklarının paylaşılması ile de insanlara bulaşabilmektedir." dedi.

Öktem, Çin'de ölüme yol açan hantavirüsün uluslararası kamuoyunda endişeye neden olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Hantavirüs haberi, koronavirüs pandemisi nedeniyle zaten üst düzeydeki virüs salgını duyarlılığını tetiklemiştir. Çin'de ölüme neden olan hantavirüs eski dünya tipidir ve insandan insana bulaşması söz konusu değildir. Dolayısıyla Kovid-19 ya da SARS CoV-2 gibi uluslararası bir salgın ve pandemi yapması beklenmemektedir. Bu konuda ayrıca bir endişeye gerek yoktur."

Geçen hafta Çin’de bir kişide hantavirüs saptandığı açıklanmış, haber özellikle sosyal medyada hızla yayılarak endişeye yol açmıştı.