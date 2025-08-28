  • BIST 11448.13
Trump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Hapçı cezaevinde bekleyecek!

Hapçı cezaevinde bekleyecek!
Hapçı cezaevinde bekleyecek!

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan T.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.

 

Mahkemede mesele ile ilgili sahte veren polis memuru Dilruba Kavuş mahkemeye olguları aktardı.

Kavuş, 22 Ağustos 2025 tarihinde Ercan Havalimanı Giden Yolcu Salonunda zanlının Kale 8 diye bilinen kontrol noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği esnada beraberinde bulundurduğu valizde bulunan metal öğütücü içerisinde 630 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, kol çantası içerisinde 118 adet hap tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, kaydetti.

Polis, muhaceret kontrolünde zanlının Kuzey Kıbrıs'a 19 Ağustos 2025 tarihinde turist vizesi ile giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturma kapsamında analize gönderilen maddelerle ilgili raporun çıktığını, hapların uyuşturucu içerikli olmadığının tespit edildiğini, ancak öğütücü içerisindeki maddenin hintkeneviri olduğunun teyit edildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC’de kalıcı bir bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının davaları görülünceye kadar 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

