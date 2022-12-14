Hapis ve siyasi yasak istenen Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasında karar açıklanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması başladı. Savcı üçüncü duruşmada da siyasi yasak ve hapis istedi. Kararın saat 18.00'da açıklanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün görülüyor. Bir önceki duruşma 11 Kasım’da görülmüş ve dava bugüne ertelenmişti.

Ekrem İmamoğlu önceki duruşmalar gibi, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen bugün saat 11.30’da başlayan duruşmaya da katılmadı.

İmamoğlu’na desteğe giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Saat:11.00'de Kartal Adliyesi'nde buluşuyoruz. Şu ana kadar (aramızda:)) adliyeye girişlerle ilgili bir yasaklama! kararının gelmemiş olması ilginç ve artık normal olana şaşırıyoruz ne yazık ki…”

ARAÇLA GİRİŞLER YASAKLANDI

Önceki duruşmalarda olduğu gibi bu duruşma öncesi de polis önlem aldı. Araçla girişler yasaklandı. Davası olanlar belge gösterip adliyeye girebildi.

KAFTANCIOĞLU: HAY BİN KUNDUZ

Adliye çevresindeki yollar ulaşıma kapatılınca ilk attığı tweet’i alıntılayan Kaftancıoğlu “Hay bin kunduz” ifadesini kullandı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu çok sayıda milletvekili, TBB Başkanı Erinç Sağkan ve CHP'li ilçe belediye başkanları katıldı.

Salonun küçük olduğu gerekçesiyle çok sayıda avukat içeriye alınmadı. Avukatlar bu duruma tepki gösterdi. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç sandalyenin üzerine çıkarak konuşma yaptı.

AVUKAT POLAT REDDİ HAKİM TALEBİNİ YENİLEDİ

Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, “Geçen duruşmada mahkeme reddi hakim talebimizi geri çevirmişti. Biz de buna itiraz etmiştik. Yeniden dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilerek ret konusunda karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

MAHKEME: BU KONUDA KARARA GEREK YOK

Mahkeme, avukat Polat’ın reddi hakim talebine ilişkin diğer mahkemeler tarafından verilen kararın kesin olduğunu, bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

“SOYLU TANIK OLARAK DİNLENSİN”

Avukat Polat hukuk alanından üç hoca (Durmuş Tezcan, Murat Önok, Hasan Sınar) tarafından yeni bir mütalaa sunduklarını, bu mütalaaların değerlendirilmesini talep ettiklerini söyledi:

“Üç hocamızın uzman tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Sayın Süleyman Soylu ‘İBB Başkanı dava konusu ifadesiyle şahsımın yani İçişleri Bakanını kastettiğini söylemiş yanı sıra hakareti bana yöneltmiş ben de kendisinden şikayetçiyim” demiştir. Bu CD'nin çözümünü ve Soylu'nun tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.

MESAJ OLARAK GÖNDERDİLER

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da “tanık” olarak ifade verdi. Ongun, şunları söyledi:

– Olayın olduğu gün sayın başkanımız Ekrem İmamoğlu ile bir aradaydık. Ben basın danışmanı olduğum için medya ile ilişkileri ben kuruyorum. Bir toplantı esnasında çok sayıda gazeteci arkadaşımız sabah saatlerinde “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamada İBB Başkanı’na ahmak dediğini” mesaj olarak gönderdiler.

“YANIT VERELİM”

– Bu konuda Ekrem İmamoğlu'nun Süleyman Soylu'ya yanıt vermek isteyip istemediğini sordular. Ben de konuyu başkanımıza sordum. Kendisine “Yaptığınız konuşma nedeniyle ilgili size ahmak demiş” dedim. O da “Bu çok yakışıksız bir ifade, ona yanıt verelim” dedi.

“AZ BİLE KONUŞTUM”

– Ben gazeteci arkadaşları arayıp davet ettim. Başkanımız da verdiği yanıtta “Ben lafa bakarım….” diye devam eden cümleyi kurmuştur. Ben kendisine “Acaba sayın bakana çok mu ağır konuştunuz” diye sordum. O da “Az bile konuştum” dedi. Seçimlerim iptal edildiği 6 Mayıs günü bile Ekrem İmamoğlu'ndan YSK üyeleri hakkında herhangi bir olumsuz söz duymadım. Bütün açıklamalar siyasi kişilere ilişkindir.

NECATİ ÖZKAN: TOPLANTI SIRASINDA ÖĞRENDİK

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan da tanık olarak dinlendi:

– 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin talebiyle Türkiye’ye gelen yabancı heyet seçimleri gözlemlemiş ve rapor yazmıştır. Avrupa'daki bütün seçimlerden sonra Avrupa Parlamentosu benzeri bir mekanizma işletir. Seçimlerde görülen anormallikleri Avrupa Parlamentosundan bir heyet parlamentoya rapor eder.

– Sadece Ekrem İmamoğlu değil Kocaeli, İzmir gibi çeşitli belediye başkanlarının da olduğu 14 kişilik bir heyet Strazburg'da hep birlikte raporu tartışmak üzere davet edilmişlerdir. O sabah erken gitmiştik, aynı akşam geri döndük. Beş gün sonra Ekrem Başkan ile Üsküdar'da toplantıdaydık. Soylu'nun yakışıksız ifadeler taşıyan o açıklamasından haberdar olduk.

– İmamoğlu konuşmasında “Ben lafa bakarım” diye giriş yaparak eleştiriyi kendisine iade etti. Ertesi gün bütün gazetelerde başlıklar “Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu'ya cevap verdi” şeklindeydi. Basın böyle anladı, Ekrem bey böyle davrandı, bu dava nasıl oldu anlayamadık.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, tanık beyanlarına ilişkin yazılı beyanda bulunmak için süre istedi. Öte yandan Polat, dosyaya sundukları uzman mütalaasının değerlendirilmesini istedi.

SOYLU’NUN VİDEOSU GÖSTERİLDİ

Duruşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davaya ilişkin konuşmasının yer aldığı bir video izlendi.

Avukat Polat, “Tam da bu nedenle dinlenmesini istiyorum. Burada manipülasyon içermektedir. Biz kendisi hakkında dava açmadık. Müvekkilimiz kamu görevlisidir, kamu görevlisine ahmak diyen şahsa karşı bu bir hakaret ise savcılığın re’sen harekete geçmesi gerekmektedir” dedi.

SAVCI MÜTALAAYI TEKRAR ETTİ

Cumhuriyet Savcısı söz alarak, geçen celse sanık İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı tekrar etti.

İmamoğlu'nun avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin ayrıntılı savunma yapmak süre istedi.

Mahkeme, bundan önceki iki celsede de esas hakkında mütalaa verildiği, geçen zaman içinde esas hakkındaki mütalaaya karşı ve esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için yeterli sürenin bulunduğunu belirtti.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme avukatların mütalaa karşı süre talebini reddetti. Son savunmalar için duruşmaya 16.00’a kadar ara verildi.

Duruşma saat 16.07’de yeniden başladı.

Seçimi iptal edenlerin kim olduğuna dair hususları sunmak istediğini söyleyen avukat Kemal Polat, birincisi Abdülkadir Selvi'nin 8 Nisan 2019 tarihli yazısı olduğunu, ikincisinin ise Süleyman Soylu'nun ‘ortada bir suç var seçim yenilenmeli' fotoğrafını içeren ve ikinci sayfasında beyanlarının bulunduğu sayfalardan oluşan internet çıktısını dosyaya sundu.

Polat, “Sözlerimi daha fazla uzatmayacağım ancak bir talebim de olacak. Duruşmanın bundan sonra SEGBİS ile kaydedilmesini istiyorum çünkü detaylı savunmalar yapılacak. Ben çok fazla konuşmaya ihtiyaç duymuyorum. Umarım beni mahcup edersiniz” dedi. Hakim, SEGBİS ile kayıt alınması için ilgili kişileri çağırttı.

Söz alan Avukat Sercan Polat ise esas hakkındaki savunmasında mahkemeye sundukları bilimsel ve hukuki mütalaaları hatırlatarak, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasında Süleyman Soylu'nun sözlerine cevap verdiğini belirtti.

Avukat Kemal Polat savunma yapmayacağını, bu tavrının bir protesto olarak kayda geçmesini istedi. Karar için yarım saat ara verildi.