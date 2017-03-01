Hapishanede hırsızlık mı?

Merkezi Cezaevinin çalıştırılan kantininden, kontör gelirlerinden ve benzeri işlerden elde edilen paradan 200 bin TL eksik olduğu öne sürülüyor.

Taner Ulutaş-Detay Gazetesi

Merkezi Cezaevinin harcamalarında kullanılan bu gelir getirici faaliyetlerin oluşturduğu fonda meydana gelen eksiklik için Maliye Bakanlığına bağlı Müfettişlerin teftiş için Cezaevine gittikleri öğrenildi.

Uzun bir süredir yapılan işlerden fonda hatırı sayılır bir miktarda para biriktiği ve fonun başkanlığını yapan Cezaevi Müdürünün direktifi ile bu paranın cezaevinin eksiklerinin giderilmesinde kullanıldığı öğrenildi.

Fonda biriken parada meydana gelen eksikliğin kısa bir süre önce tespit edildiği, Fonun başkanlığını yapan cezaevi Müdürü Derviş Çebiç’ten de bu konuda ayrıntılı bilgi istendiği öne sürülüyor.

Maliye Müfettişlerinin meydana gelen eksikliğin nerden kaynaklandığını, bir suiistimalin olup olmadığını veya birisinin zimmetine geçirip geçirmediğini tespit için çalışmalara başladıkları ileri sürülüyor.