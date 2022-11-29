  • BIST 4.939,20
  • Altın 1051.444
  • Dolar 18.6317
  • Euro 19.3352
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Hapiste Akıllanmadı! Yine Taciz Etti

» »
İskele’de 2020 yılı Haziran ayı içerisinde yabancı uyruklu bir kadını cinsel ilişkiye girmesi yönünde zorlayan reddedilince de bıçak çekerek ölümle tehdit edip, 18 ay hapis cezası alan M.M, benzer suçlamayla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Hapiste Akıllanmadı! Yine Taciz Etti

İskele’de 2020 yılı Haziran ayı içerisinde sahilde yürüyüş yapan yabancı uyruklu bir kadını cinsel ilişkiye girmesi yönünde zorlayan reddedilince de bıçak çekerek ölümle tehdit edip, 18 ay hapis cezası alan M.M, benzer suçlamayla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.


Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, zanlının Cinsel Taciz suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 28.11. 2022 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Taşkınköy’de umumi bir yer olan Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde, aynı bölgede sakin zanlının sokak üzerinde park halinde bulunan Toyota marka salon aracın ön kısmında oturmakta olan bir kadına hitaben hitaben cinsel davranışla “ Yanında ben olsam alır kaçırırdım, sen daha buralarda mısın?” demek sureti ile adı edileni rahatsız ve tedirgin ederek cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÖZTÜRK'ün ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında yeni bir gelişme23 Kasım 2022 Çarşamba 12:06
  • İEZB’nin Eğitim Atağı Sürüyor22 Kasım 2022 Salı 20:43
  • Sadıkoğlu: “Sizler İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”22 Kasım 2022 Salı 11:59
  • Kadınlar Üretiyor, Ürettikçe Güçleniyor!21 Kasım 2022 Pazartesi 14:57
  • Merhum Ali Beyoğlu’nun anısı İskele Bekirpaşa Lisesi’nde yaşatılıyor17 Kasım 2022 Perşembe 12:47
  • İskele Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi16 Kasım 2022 Çarşamba 14:19
  • Kasım Kuni, Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı oldu15 Kasım 2022 Salı 01:10
  • İskele Belediyesi Taksim’de gerçekleşen patlama nedeniyle bazı kutlamaları iptal etti14 Kasım 2022 Pazartesi 19:29
  • İskele Belediyesi Sağlık birimi kulak ve işitme testleri yapmaya başladı12 Kasım 2022 Cumartesi 17:47
  • Mehmetçik Belediyesi’nin yaptırdığı Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor10 Kasım 2022 Perşembe 18:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti