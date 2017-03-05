Hapisteki Deniz Yücel'den gazetesine mesaj

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel, tutukluluk koşulları hakkında gazetesi Die Welt'e mesaj yolladı. Yücel, "İyi muamele görüyorum. Ancak yalnız olmak neredeyse bir çeşit işkence" dedi.

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in cezaevinde kendisi ile görüşen CHP milletvekili Şafak Pavey aracılığıyla gazetesine durumu hakkında bilgi verdi. Die Welt gazetesi internet sayfasında yer verdiği mesajda, 43 yaşındaki Yücel'in tutukluluk koşulları hakkında, "İyi muamele görüyorum. Ancak tek başına olmak neredeyse bir çeşit işkence" dediğini belirtti.

Haberde Deniz Yücel'in Silivri Cezaevi'nde tek kişilik bir hücrede kaldığı ve Yücel'in bunu, "Çok rahatsız edici' şeklinde yorumladığı kaydedildi. Yücel ayrıca, "Hücre dört metre genişliğinde, dört metre uzunluğunda. Pencereden baktığımda sadece altı metrelik bir duvar görüyorum. Ancak her halükarda sağlığım ve ruh halim iyi" mesajını verdi.

Gazeteci Deniz Yücel'in Şafak Pavey'e Almanca bir bilgi notu yazıp vermek istediği, ancak cezaevindeki görevlilerin buna izin vermediği belirtildi. Bunun üzerine Deniz Yücel'in anlatımlarının Pavey tarafından not edildiği bildirildi. Silivri Cezaevi'nde Deniz Yücel'in yanı sıra çok sayıda tutuklu gazeteci bulunuyor.

Türk ve Alman vatandaşı olan Deniz Yücel, 14 Şubat'ta kendi isteği ile gittiği emniyette gözaltına alınmıştı. Yücel, Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen e-postalarına yönelik haberleri üzerine "terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, tutuklanarak önce Metris, ardından ise Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Yücel'in tutuklanması Almanya ve Türkiye arasında gerginliğe neden olmuştu.