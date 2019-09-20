Kazalar bitmek bilmiyor. Ülke genelinde meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Haspolat Sanayi Bölgesi Anayolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılardan bir tanesi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, devrilen araç içerisinde kalan Abit Şanverdi’nin araba içerisinde bırakılması tepki topladı.

Kazalar bitmek bilmiyor. Ülke genelinde meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Haspolat Sanayi Bölgesi Anayolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.