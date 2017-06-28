Sosyal medya hesaplarınızda ve çeşitli platformlarda kullandığınız profil fotoğrafınızı seçerken nelere dikkat etmelisiniz? İşte 5 altın kural!

İlk izlenim önemli… Bu nedenle sosyal medyada kullandığınız profil fotoğraflarınıza özen göstermeniz gerekiyor; özellikle de yeni insanlarla tanışıyorsanız. Tanışma uygulaması Happn ideal profil fotoğrafının ipuçlarını sıraladı.

KENDİNİZ OLUN

Eğer profil fotoğrafınızda aileniz, arkadaşlarınız ya da evcil hayvanınız yer alıyorsa, silin! Yakın çevrenizle olan fotoğraflar, sizinle tanışmak isteyen kişilere hakkınızda fikir verse de kimi zaman yanıltıcıdır ve insanların profilinizi atlamasına sebep olabilir. Bu sebeple içinde sadece sizin olduğunuz bir fotoğrafla “Crush” alma şansınız daha yüksektir. Etkileyici bir profil fotoğrafı için odakta sadece olmalısınız!

İLGİ ÇEKİCİ OLUN

Fotoğrafınızda kendiniz ve yaşam tarzınız hakkında biraz bilgi vermek, yeni insanların ilgisini çekmek için her zaman iyi bir fikirdir. Giyim tarzınızdan, saç ve makyajınıza beden diliniz sizinle ilgili birçok ipucu verebilir. Profilinizde dünyaca ünlü özlü sözler yazmak yerine kendi ilgi alanlarınızı yansıtan bir fotoğraf kullanmak daha fazla insanın ilgisini çeker. Kim bilir, belki de yolunuz sizin gibi bir spor bağımlısı ile kesişir!

SELFIE'DEN UZAK DURUN

Koltukta uzanmış rasgele selfie çekerken en güzel fotoğraflarınızdan birini yakalamış olabilirsiniz ancak bunu şimdilik arşivinize saklayın. Emin olun başkası tarafından çekilmiş, doğal bir fotoğraf, yeni insanlarla tanışmak için çok daha fazla işe yarar. Üstelik bunun için profesyonel bir fotoğrafçıya ihtiyacınız yok. Yakın bir arkadaşınıza rica ederek mükemmel bir fotoğrafa sahip olabilirsiniz. Hali hazırda böyle fotoğraflarınız varsa da profilinize koymak için seçtiğiniz karenin bundan uzun yıllar önce çekilmiş, saç renginizin bile farklı olduğu ergenlik fotoğraflarınızdan değil de güncel fotoğraflarınızdan olmasına dikkat edin.

RENKLENİN

İdeal bir profil fotoğrafı için kolayca uygulayabileceğiniz bir diğer ipucu ise renklerdir. Canlı renklere sahip fotoğraflar siyah-beyaz ya da filtre uygulanmış fotoğraflara göre daha fazla ilgi çeker. Hareketli bir arka plan ya da renkli kıyafetlerle çekilmiş bir fotoğraf, ekranda ışıldamanızı sağlayabilir.

DÜNYANIZI YANSITIN

İnsanlar ortak ilgili alanları bulunan kişilere daha fazla ilgi duyar. Bu sebeple profil fotoğrafınızın hobileriniz ve kişisel ilgi alanlarınız hakkında bilgi vermesi size artı puan kazandırır. Yaşam tarzınızı paylaşmak hem daha fazla “Crush” almanızı sağlar hem de birçok insanın zorlandığı konuşma başlatma sürecine yardımcı olur. Gel gelelim bu tarz bir fotoğraf kullanırken klişelerden uzak durmaya özen gösterin. Meşhur bir futbol takımı ile çekilmiş bir fotoğraf, Pisa Kulesi'nin yanında durduğunuz bir fotoğraftan çok daha etkileyici olacaktır.