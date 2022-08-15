Haralambos Petridis İsrail temaslarını değerlendirdi

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, İsrail’e yaptığı son ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunduğu bildirildi. Petridis İsrailli mevkidaşı ile oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde de, iki ülkenin

ortak ilgi alanındaki konuların görüşüldüğünü söyledi.

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Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, İsrail’e yaptığı son ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesine göre, Petridis dün düzenlenen bir anma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı ile oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde de, iki ülkenin ortak ilgi alanındaki konuların görüşüldüğünü söyledi.

Habere göre, Petridis, İsrail ile tatbikat, eğitim ve silahlanma programı alanlarında işbirliği programının bulunduğunu; kendisinin ziyaretinin de bu kapsamda yapıldığını kaydetti.

Petridis, Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle alınan 7 programla ilgili teşekkürlerini de sundu ve Rum şirketlerin devlet tarafından desteklenip, Avrupa Savunma Fonu aracılığıyla ilerlediklerini ifade etti.