  • BIST 2.872,09
  • Altın 1029.907
  • Dolar 17.9596
  • Euro 18.3181
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Haralambos Petridis İsrail temaslarını değerlendirdi

» »
Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, İsrail’e yaptığı son ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunduğu bildirildi. Petridis İsrailli mevkidaşı ile oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde de, iki ülkenin
Haralambos Petridis İsrail temaslarını değerlendirdi

 ortak ilgi alanındaki konuların görüşüldüğünü söyledi.

A-AA+

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, İsrail’e yaptığı son ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesine göre, Petridis dün düzenlenen bir anma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı ile oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde de, iki ülkenin ortak ilgi alanındaki konuların görüşüldüğünü söyledi.

Habere göre, Petridis, İsrail ile tatbikat, eğitim ve silahlanma programı alanlarında işbirliği programının bulunduğunu; kendisinin ziyaretinin de bu kapsamda yapıldığını kaydetti.

Petridis, Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle alınan 7 programla ilgili teşekkürlerini de sundu ve Rum şirketlerin devlet tarafından desteklenip, Avrupa Savunma Fonu aracılığıyla ilerlediklerini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnaka Belediyesi Salina Park ile şehirde yeni yeşil alanları teşvik ediyor14 Ağustos 2022 Pazar 18:54
  • Neofitu’dan “güvenlik ve garantilere çözüm” önerisi: “Derhal NATO’ya başvuralım”14 Ağustos 2022 Pazar 17:53
  • Çin’den “tek Kıbrıs” ilkesine destek14 Ağustos 2022 Pazar 17:40
  • Güney Kıbrıs'ın kamu borcu: 24.18 milyar Euro13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:08
  • Güney Kıbrıs ile ABD arasında askeri tatbikat icra edildi13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:33
  • Güney Kıbrıs'ın kamu borcu: 24.18 milyar Euro13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:36
  • Güney Kıbrıs'taki üretim sektörü temsilcileri hellim konusunda Rusya pazarını yorumladı13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:36
  • Anastasiadis BM Genel Kurulu’na 23 Eylül’de hitap edecek13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:36
  • Air Tractor yangın söndürme uçağı Larnaka Havaalanı’ndan kalkış yaptığı sırada kaza geçirdi13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:05
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Tatar-Aliyev görüşmesinden rahatsız oldu11 Ağustos 2022 Perşembe 19:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti