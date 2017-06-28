Hard-Rock geri çekildi!

Rum tarafında kumarhane işletilmesine yönelik konsorsiyumda yer alan şirketlerden Hard Rock’un, geri çekildiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta ilk resort-kumarhane işletilmesine yönelik anlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra, dün, konsorsiyum oluşumunda değişiklik olduğunun duyurulduğunu yazdı.

Hong Kong borsasının açıklamasına göre Melco International Development Ltd. şirketinin, Hard Rock’un hissesini satın aldığını aktaran gazete, bu şekilde Melco’nun hissesinin yüzde 70,74’e yükseldiğini kaydetti.

Hissenin geri kalan yüzde 29,26’lık kısmının ise Rum şirket Cyprus Phassouri (Zakaki) Ltd. şirketine ait olduğunu belirten gazete, Melco ile Hard Rock arasındaki anlaşma için ilgili birimin onayının gerektiğini kaydetti.

Öte yandan iki şirket arasındaki anlaşmanın Rum Hükümeti’nde büyük bir şaşkınlık yarattığını aktaran gazete, kumarhane anlaşması için önceki gün düzenlenen törende hazır bulunun Enerji, Ticaret ve Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in planlanan satıştan haberinin olmadığını yazdı.

Gazete, Hard Rock’un konsorsiyumdan çıkışının, Rum hükümetinin yapmayı kabul etmediği bazı değişiklik talepleriyle bağlantısının olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.