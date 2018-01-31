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Hardal tohumundan yapılan yakıtla uçtu

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Hardal tohumundan yapılan yakıtla uçtu
Avustralya'nın Qantas Havayolları'na ait bir yolcu uçağı hardal tohumlarından elde edilen biyo yakıtla ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştirdi.

Boeing Dreamliner 787-9 modeli uçak Los Angeles ile Melbourne arasındaki 15 saatlik uçuşunu bugün tamamladı. Uçağın kullandığı biyo yakıt sayesinde karbon salımları söz konusu yolculukta eskiye oranla yüzde 7 azaldı.

Guardian gazetesinin haberine göre uçakta kullanılan harmanlanmış yakıtta yüzde 10 oranında hardal tohumunun endüstriyel türü brassica carinata bulunuyordu.

Brassica carinata nadasa bırakılmış mahsül olarak kullanılabiliyor.

Sydney Üniversitesi'nden tarım uzmanı Daniel Tan, hardal tohumunun çiftçiler için de sürdürülebilir bir yakıt olabileceğini söyledi.

Tan "Mahsülü aldıktan bir gün sonra kendi depolarında yağını çıkarıp traktörlerinde kullanabilirler. Hem yetiştirmek hem de çiftçilerin kullanması için uygun. Eğer her yıl buğday yetiştirirlerse bu toprak için iyi olmaz. Buğday mahsülleri arasında her iki ya da üç yılda bir hardal yetiştirip, yağını çıkarıp onu da uçak yakıtı olarak satabilirler" dedi.

biyo yakıt

Daha önce yakıt olarak yemek yağı kullanıldı

Bir hektarlık hardal mahsülü 400 litre uçak yakıtı ya da bin 400 litre yenilenebilir dizel yakıt üretebiliyor.

2012 yılında Qantas ve Jetstar uçak firmaları yüzde 50 yemek yağının karıştırıldığı yakıtla Avustralya içinde ilk uçuşlarını gerçekleştirmişti.

Diğer havayolları da ticari uçuşlarında biyo yakıt kullandı. 2011'de Alaska Havayolları yemek yağıyla karıştırılmış yakıt kullanırken, Hollandalı şirket KLM 2013 yılında New York ve Amsterdam arasında altı ay boyunca biyo yakıtlı uçuşlar gerçekleştirdi.

Qantas havayolları Kanadalı şirket Agrisoma Biosciences ile bir biyo rafineri kurmayı planladığını da açıkladı.

Halihazırda uçal yakıtlarında biyo yakıtın oranı yüzde 50'yi geçmiyor ancak ileride tüm uçağın yakıtının bitkisel olması mümkün.

2017 yılındaki tahminlere göre hava yolculuğu karbon dioksit salımlarının yüzde 2.5'si temsil ediyor.

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