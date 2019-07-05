  • BIST 99.577
  • Altın 252,012
  • Dolar 5,6316
  • Euro 6,3171
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

“Harflerin Büyüsüne Yolculuk” etkinliği düzenlendi

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sinema Kulübü tarafından ‘Harflerin Büyüsüne Yolculuk’ adlı etkinlik düzenlendi.
“Harflerin Büyüsüne Yolculuk” etkinliği düzenlendi

Kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler’in konuk olarak katıldığı etkinlikte öğrenciler kaligrafi sanatını uygulama fırsatı yakaladılar. Kartaler’in sunumuyla gerçekleşen etkinlik söyleşi ve atölye çalışması olarak yapıldı.

9334.jpg

   Etkinliğin söyleşi bölümünde kaligrafi sanatı ile ilgili öğrencilere bilgi veren ve onların sorularını cevaplayan Kartaler, kaligrafi sanatının ‘harfleri güzel bir şekilde yazmak’ biçiminde tanımlanabileceğini belirtti. Kaligrafinin hat sanatı ile karıştırılmamasının da altını çizen Kartaler, hat sanatı denildiğinde Arap harfleriyle oluşturulan güzel yazı yazma sanatının anlaşılması gerektiğini, kaligrafinin ise latin alfabesi ile yapılan güzel yazı sanatı olduğunu söyledi.

  Atölye çalışmasında ise, öğrenciler Osman Kartaler yönetiminde temel kaligrafi teknikleri uygulaması yaptılar. Kartaler katılımcılardan, onlara dağıttığı şablon çizim kağıtlarına kendi hayal dünyalarını resmetmesini istedi.

9321.jpg

      Etkinlik ile ilgili düşüncelerini dile getiren Kartaler, LAÜ öğrencileri ile gerçekleştirilen söyleşi ve atölye çalışmasının son derece keyifli ve verimli geçtiğini belirterek, üniversiteye davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti. Kartaler, atölye çalışmasında temel kaligrafi teknikleri uygulaması dışında öğrencilerle birlikte öğrencilerin hayal ettikleri düşüncelerin resmedildiğini ve öğrenciler tarafından farklı çizim çalışmalarının ortaya çıktığını ifade etti.

   Etkinlikte ayrıca kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler’in eserlerinden oluşan sergi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefke Avrupa Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni dün akşam yapıldı28 Haziran 2019 Cuma 12:28
  • Mesleğe ilk adımlarını attılar26 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
  • LAÜ’de “Akıllı Tarım” konusu ele alındı25 Haziran 2019 Salı 16:28
  • LAÜ Mezuniyet töreni perşembe günü yapılıyor24 Haziran 2019 Pazartesi 16:14
  • LAÜ’de öğrenci kulüplerinin tanıtımı yapıldı21 Haziran 2019 Cuma 13:19
  • LAÜ’de mezuniyet heyecanı başladı20 Haziran 2019 Perşembe 15:17
  • İlk Yardım Hayat Kurtarır17 Haziran 2019 Pazartesi 16:38
  • LAÜ’de “Zorunlu Eğitim Süresinin Sosyo-Ekonomik Çıktılara Etkisi” irdelendi17 Haziran 2019 Pazartesi 15:41
  • LAÜ Belçika’da temsil edildi15 Haziran 2019 Cumartesi 14:51
  • LAÜ Kızılay Kulübü topluma hizmet çalışmalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyor14 Haziran 2019 Cuma 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti