Haribo şekerlerin ardındaki dünya: Brezilyalı çocuk işçiler...

Haribo şekerlemeleri için, çocukların da dahil olduğu Brezilyalı işçiler insanlık dışı koşullarda çalışıyor; domuzlar ise korkunç ortamlarda yaşıyor. Şirket, iddiaları araştıracağını duyurdu.

Alman şekerleme üreticisi Haribo, çocukların da dahil olduğu Brezilyalı işçileri plantasyonlarda insanlık dışı koşullarda çalıştırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıyor.

Şirket, Perşembe günü yapılan açıklamada, "bir grup bağımsız, akredite edilmiş ve sertifikalı denetçileri, tedarik zincirinin tam bir incelemesini yapmakla görevlendirdik ve şu anda soruşturmanın bulgularını bekliyoruz" dedi.

Haribo şekerlemelerinde bir kaplama maddesi olarak karnauba mumu kullanıyor.

Alman televizyonu ARD, Ekim ayı ortasında yayınladığı belgeselde, Brezilya'da bulunan karnauba mumu (Brezilya hurmasından elde edilen ve şekerlemelerde kullanılan jel madde) alanlarında çalışan ve içlerinde çocukların da bulunduğu işçilerin, yüksek sıcaklıklar altında sıkıntı çektiğini ve genellikle su içmelerine dahi izin verilmeksizin güneş altında çalışmaya zorlandıklarını ortaya çıkarmıştı.

Şirket, soruşturmanın bir parçası olarak Brezilya'nın çalışma bakanlığı ve diğer hükümet yetkilileri ile görüşmeler yapacağını açıkladı.

Haribo, aynı belgeselde jelatin üretimi için kullanılan Alman çiftliklerindeki domuzların, kötü muamele gördüğü iddialarına cevap vermek üzere ek bir iç soruşturma başlatacağını açıkladı.

Belgeselde, hayvanların kendi dışkılarında yaşadığı ve vücutlarının gördükleri kötü muamele nedeniyle morluklarla kaplı olduğu belirtiliyordu.

Şirket, misyonu çocukları ve yetişkinleri eğlendirmek olan bir kurum olarak, tedarik zincirindeki hayvan zulmüne ilişkin bildirimlerin kabul edilemez olduğunu duyurdu.