 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 111.293
  • Altın 158,767
  • Dolar 3,8753
  • Euro 4,4971
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

Haribo şekerlerin ardındaki dünya: Brezilyalı çocuk işçiler...

»
Haribo şekerlerin ardındaki dünya: Brezilyalı çocuk işçiler...
Haribo şekerlemeleri için, çocukların da dahil olduğu Brezilyalı işçiler insanlık dışı koşullarda çalışıyor; domuzlar ise korkunç ortamlarda yaşıyor. Şirket, iddiaları araştıracağını duyurdu.

Alman şekerleme üreticisi Haribo, çocukların da dahil olduğu Brezilyalı işçileri plantasyonlarda insanlık dışı koşullarda çalıştırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıyor.

Şirket, Perşembe günü yapılan açıklamada, "bir grup bağımsız, akredite edilmiş ve sertifikalı denetçileri, tedarik zincirinin tam bir incelemesini yapmakla görevlendirdik ve şu anda soruşturmanın bulgularını bekliyoruz" dedi.

Haribo şekerlemelerinde bir kaplama maddesi olarak karnauba mumu kullanıyor.

prc_57148393.jpg

Alman televizyonu ARD, Ekim ayı ortasında yayınladığı belgeselde, Brezilya'da bulunan karnauba mumu (Brezilya hurmasından elde edilen ve şekerlemelerde kullanılan jel madde) alanlarında çalışan ve içlerinde çocukların da bulunduğu işçilerin, yüksek sıcaklıklar altında sıkıntı çektiğini ve genellikle su içmelerine dahi izin verilmeksizin güneş altında çalışmaya zorlandıklarını ortaya çıkarmıştı.

Şirket, soruşturmanın bir parçası olarak Brezilya'nın çalışma bakanlığı ve diğer hükümet yetkilileri ile görüşmeler yapacağını açıkladı.

Haribo, aynı belgeselde jelatin üretimi için kullanılan Alman çiftliklerindeki domuzların, kötü muamele gördüğü iddialarına cevap vermek üzere ek bir iç soruşturma başlatacağını açıkladı.

Belgeselde, hayvanların kendi dışkılarında yaşadığı ve vücutlarının gördükleri kötü muamele nedeniyle morluklarla kaplı olduğu belirtiliyordu.

Şirket, misyonu çocukları ve yetişkinleri eğlendirmek olan bir kurum olarak, tedarik zincirindeki hayvan zulmüne ilişkin bildirimlerin kabul edilemez olduğunu duyurdu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Antarktika'daki ozon deliği küçülüyor03 Kasım 2017 Cuma 13:35
  • Papa Francesco: Bazen dua ederken uyuya kalıyorum03 Kasım 2017 Cuma 12:16
  • Grönland'daki buzların erime hızı artıyor02 Kasım 2017 Perşembe 16:27
  • Mısır'daki Büyük Piramit'te gizemli bir 'boşluk' bulundu, işlevi bilinmiyor02 Kasım 2017 Perşembe 16:26
  • Yolda yürürken bulduğu USB bellekten çok gizli belgeler çıktı!01 Kasım 2017 Çarşamba 18:14
  • Bu fotoğrafta gördüğünüz insanlar aslında yokmuş!01 Kasım 2017 Çarşamba 17:52
  • Fırst FM 22 yaşında...01 Kasım 2017 Çarşamba 11:12
  • Dünyanın en uzun kesintisiz uçuşu yapıldı31 Ekim 2017 Salı 09:18
  • Japon şirketten sigara içmeyen çalışanlarına ayrıcalık30 Ekim 2017 Pazartesi 15:49
  • Londra'da Taylor Swift'in adına kebap çıkarıldı30 Ekim 2017 Pazartesi 13:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti