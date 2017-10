Harid Fedai vefat etti

BRT Kurumumu’nun üst yöneticilerinden, araştırmacı-yazar ve edebiyatçı Harid Fedai 87 yaşında yaşama veda etti.

Fedai, Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

1930 yılında Lefke’de doğan Fedai, Lefkoşa’daki Lise öğreniminden sonra Kıbrıs Maden Şirketi’nde (CMC) teknik ressam yardımcılığı yaptı.

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Türkçe Bölümü’nden mezun olan Harid Fedai, 1953-1956 yılları arasında Baf Türk Koleji’nde öğretmen ve Yurt Müdürü olarak çalıştı.

İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden diploma sahibi olan fedai, müfettişlik ve öğretmenlik görevlerinde bulundu.

Fedai, 1968 yılında BRT’de görev yapmaya başladı.

Bir süre Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nde çalışan Fedai, 1988’de üst-kademe yöneticiliğinden emekliye ayrıldı.

Harid Fedai, özellikle Kıbrıs Türk Kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve şiirleriyle tanınmaktadır. 1985’den bu yana Kıbrıs, Türkiye ve başka ülkelerde ulusal ve uluslar arası birçok kongre ve toplantılara katılarak bildiriler sunmuş; gerek Kıbrıs, gerekse Türkiye’de araştırma-inceleme yazıları yayımlanmıştır. Kitapların çoğu KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yayınları arasında çıkmış bulunuyor.

Fedai, 1987’de Türk Bankası Kültür-Sanat Ödülü’nü, İstanbul Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilim Ödülü’nü ise 1998’de almıştır. Türk Dil Kurumu’nun Haberleşme Üyesi’dir.

Fedai’nin eserleri atasında “Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı”, “Kıbrıs’tan Divan Sahibi bir Şair: Handi”, “Yazma Bir Âşık Garîb Hikâyesi Üzerine Notlar”, “Nasreddin Hodja As Seen By Cypriot Turks and Greeks”, “Kıbrıs Türk Kültürü – Makaleler 1: Harid Fedai”