 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.766
  • Altın 151,929
  • Dolar 3,6491
  • Euro 4,3170
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKatalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi

Harid Fedai vefat etti

» »
Harid Fedai vefat etti
BRT Kurumumu’nun üst yöneticilerinden, araştırmacı-yazar ve edebiyatçı Harid Fedai 87 yaşında yaşama veda etti.

Fedai, Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

1930 yılında Lefke’de doğan Fedai, Lefkoşa’daki Lise öğreniminden sonra Kıbrıs Maden Şirketi’nde (CMC) teknik ressam yardımcılığı yaptı.

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Türkçe Bölümü’nden mezun olan Harid Fedai, 1953-1956 yılları arasında Baf Türk Koleji’nde öğretmen ve Yurt Müdürü olarak çalıştı.

İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden diploma sahibi olan fedai, müfettişlik ve öğretmenlik görevlerinde bulundu.

Fedai, 1968 yılında BRT’de görev yapmaya başladı.

Bir süre Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nde çalışan Fedai, 1988’de üst-kademe yöneticiliğinden emekliye ayrıldı.

Harid Fedai, özellikle Kıbrıs Türk Kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve şiirleriyle tanınmaktadır. 1985’den bu yana Kıbrıs, Türkiye ve başka ülkelerde ulusal ve uluslar arası birçok kongre ve toplantılara katılarak bildiriler sunmuş; gerek Kıbrıs, gerekse Türkiye’de araştırma-inceleme yazıları yayımlanmıştır. Kitapların çoğu KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yayınları arasında çıkmış bulunuyor.

Fedai, 1987’de Türk Bankası Kültür-Sanat Ödülü’nü, İstanbul Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilim Ödülü’nü ise 1998’de almıştır. Türk Dil Kurumu’nun Haberleşme Üyesi’dir.

Fedai’nin eserleri atasında “Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı”, “Kıbrıs’tan Divan Sahibi bir Şair: Handi”, “Yazma Bir Âşık Garîb Hikâyesi Üzerine Notlar”, “Nasreddin Hodja As Seen By Cypriot Turks and Greeks”, “Kıbrıs Türk Kültürü – Makaleler 1: Harid Fedai”
fedai.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Girne'de yasa dışı kumar: 8 kişi mahkemeye çıkıyor13 Ekim 2017 Cuma 09:24
  • Hayırlı olsun: Erken seçime doğru...13 Ekim 2017 Cuma 09:05
  • Hayırlı olsun: Erken seçime doğru...13 Ekim 2017 Cuma 08:56
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar13 Ekim 2017 Cuma 08:54
  • Başbakan telefonla BRT Ana haber bültenini arayarak tarihi belirledi!12 Ekim 2017 Perşembe 19:35
  • Erken seçime doğru: UBP 7 Ocak tarihine EVET diyecek mi?12 Ekim 2017 Perşembe 18:34
  • İdris: Erken seçim önerisi Meclis Alt komitesinde, TDP her türlü tarihe var12 Ekim 2017 Perşembe 18:03
  • CTP Erken Seçim için 7 Ocak tarihini önerdi12 Ekim 2017 Perşembe 17:59
  • Tokel: Özgürgün'ün erken seçim söylemi planlı12 Ekim 2017 Perşembe 16:58
  • Kıbrıs'taki İngiliz Egemen Üsleri konusunda Burcu'dan açıklama12 Ekim 2017 Perşembe 13:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti