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Haringey'de Kıbrıslı Türk Meclis üyesi Peray Ahmet, Meclis Başkanlığı’na Seçildi

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İngiltere’nin başkenti Londra’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haringey ilçesinde Kıbrıslı Türk Meclis üyesi Peray Ahmet, Belediye Meclis Başkanlığı’na seçildi
Haringey'de Kıbrıslı Türk Meclis üyesi Peray Ahmet, Meclis Başkanlığı’na Seçildi

İngiltere’nin başkenti Londra’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haringey ilçesinde Kıbrıslı Türk Meclis üyesi Peray Ahmet, Belediye Meclis Başkanlığı’na seçildi. Londra doğumlu Ahmet, Enfield Meclis Başkanı Nesil Çalışkan’ın ardından bu göreve seçilen ikinci Türk siyasetçi oldu.

LONDRA’nın 32 ilçesinin sadece dördünde ilçe belediye başkanları doğrudan halkın oylarıyla seçiliyor. Haringey bunlar arasında yer almıyor. Belediye başkanının halkın oylarıyla belirlenmediği ilçelerde Belediye Meclis Başkanları icranın başı olarak görev yapıyor. Belediye Başkanları’nın ise törensel görevleri var. Haringey’in Türkiye ve Kıbrıs Türk kökenli Belediye Meclis Üyeleri ise şöyle: Erdal Doğan, Emine İbrahim, Makbule Güneş, Reray Ahmet ve Mahir Demir.

 

BİR OY FARKLA SEÇİLDİ
2014 yılından beri İşçi Partisi’nin temsilcisi olarak Belediye Meclisi’nde görev yapan 45 yaşındaki Peray Ahmet, pazartesi gecesi yapılan online oylamada şimdiki Belediye Meclis Başkanı Joseph Ejiofor’u bir oyla geçti. 39 üyenin oy kullandığı oylamada Ahmet oyların 20’sini alarak yeni lider seçildi. Ahmet’in Ejiofor’dan görevi 24 Mayıs’ta devralması bekleniyor. Kıbrıslı Türk bir ailenin kızı olan Peray Ahmet, üniversitede siyaset ve modern tarih eğitimi aldı. İnsan Hakları, Etnik ve Irksal İlişkiler alanında yüksek lisansı olan Ahmet, kariyeri boyunca özellikle kadınlar, gençler ve Türkçe konuşan topluma yönelik pek çok projede aktif olarak görev almasıyla tanınıyor.

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