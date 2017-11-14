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Hariri: 2 gün içinde Lübnan'a döneceğim

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Hariri: 2 gün içinde Lübnan'a döneceğim
Ailesinin Suudi Arabistan'da kalacağını belirten Hariri, Lübnanlılara 'itidal' çağrısı yaptı.

Lübnan'ın Suudi Arabistan'da istifa eden Başbakanı Saad el Hariri, 2 gün içinde ülkesine döneceğini açıkladı.

4 Kasım'da istifa eden ancak istifası Lübnan'da kabul edilmeyen Hariri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba. Ben iyiyim. İnşallah 2 gün içinde Lübnan'a döneceğim" dedi.

Sputnik'in haberine göre, ailesinin Suudi Arabistan'da kalacağını belirten Hariri, Lübnanlılara 'itidal' çağrısı yaptı.

Hariri haftasonu yaptığı açıklamada 3 gün içinde ülkesine dönerek istifası konusundaki yasal gereklilikleri yerine getireceğini açıklamıştı. Kendisine  yönelik suikast tehdidi olduğunu savunarak istifa kararı aldığını belirten Hariri, 4 Kasım'daki açıklamasında Lübnan'daki mevcut siyasi atmosferin 2005'te babası ve eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesinden önceki anlara benzediğini savunmuştu.

Hariri istifa açıklamasında İran'ın Lübnan Hizbullah vasıtasıyla Lübnan'ın içişlerine karıştığını, savunmuş ancak Tahran bu suçlamaları reddetmişti. Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah ise istifanın arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu iddia etmişti.

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