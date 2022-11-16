  • BIST 4.668,52
  • Altın 1060.219
  • Dolar 18.5981
  • Euro 19.3334
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Haritadan silinmekle karşı karşıya kalan Pasifik ülkesi çareyi mateverse’de buldu

» »
Pasifik ada ülkesi Tuvalu, iklim değişikliği nedeniyle haritadan silinmekle karşı karşıya olduğu için dijital bir ulus olmak için metaverse'e geçiyor.
Haritadan silinmekle karşı karşıya kalan Pasifik ülkesi çareyi mateverse’de buldu

Pasifik ülkesi Tuvalu, iklim değişikliği nedeniyle haritadan silinmekle karşı karşıya olduğu için Metaverse’e geçeceğini açıkladı. Ülke, metaverse’i kendisinin dijital bir versiyonunu oluşturmak, tarihini ve kültürünü korumak için kullanacak.

Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe, COP27 iklim zirvesinde ülkesinin hayatta kalması için alternatif çözümlere bakmanın zamanının geldiğini söyledi. Kofe, “Toprağımız, okyanusumuz, kültürümüz halkımızın en değerli varlığı ve fiziksel dünyada ne olursa olsun, onları korumak için buluta taşıyacağız” dedi ve yükselen deniz seviyelerinin tehdit ettiği ülkenin şimdi dijital bir kopyası üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Kofe, geçen yılki COP26’da, Tuvalu’nun iklim değişikliğinden etkilendiğini göstermek için denizde dizlerine kadar ayakta durarak konferansta konuşma yaptığında küresel ilgi gördü. Ve küresel olarak ülkelerin iklim değişikliğini önlemek için yeterince çaba göstermemesi nedeniyle harekete geçmek zorunda olduğunu söyledi.

Tuvalu şimdi, metaverse’de kendini kopyalayan ilk ülke olacak. Daha önce de Seul ve Barbados da idari ve konsolosluk hizmetleri sağlamak için metaverse’e gireceklerini söylemişti.

YÜZYILIN SONUNDA TÜM ÜLKE SULAR ALTINDA KALACAK

Kofe, duyurudan önce Reuters’e verdiği demeçte, “Fikir, bir devlet olarak işlev görmeye devam etmek ve bunun ötesinde kültürümüzü, bilgimizi ve tarihimizi dijital bir alanda korumak üzerine” dedi.

Avustralya ile Hawaii arasında, dokuz adadan ve 12.000 kişiden oluşan Tuvalu, iklim değişikliğine ve yükselen deniz seviyelerine karşı verilen savaşa uzun zamandır dikkat çekmeye çalışıyor. Ada ülkesinin başkent bölgesinin yüzde 40’ı gelgit nedeniyle sular altında ve yüzyılın sonuna kadar tüm ülkenin sular altında kalacağı tahmin ediliyor.

Kofe, dijital bir ulusun yaratılmasının Tuvalu’nun tamamen sular altında kalsa bile bir devlet olarak işlev görmesine izin vereceğini umduğunu söyledi.

Hükümet, Tuvalu’nun uluslararası olarak bir devlet olarak tanınmaya devam etmesini ve adalar sular altında kalsa bile deniz sınırlarının ve bu sulardaki kaynaklarının korunmasını sağlamaya çalışıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD ve Mısır’dan Afrika’ya 150 milyon dolarlık destek12 Kasım 2022 Cumartesi 18:26
  • Uzay mekiği Challenger’ın parçası 36 yıl sonra bulundu11 Kasım 2022 Cuma 15:49
  • NASA, Samanyolu’ndan 3 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksinin görüntüsünü paylaştı10 Kasım 2022 Perşembe 22:20
  • Yüksek sera gazı emisyonuna yol açan 72 bin 612 nokta tespit edildi09 Kasım 2022 Çarşamba 14:05
  • Scholz: Ulusal iklim hedeflerine bağlıyız08 Kasım 2022 Salı 22:50
  • Beklenmedik Güneş fırtınası Yeni Zelanda'da iletişimi felç etti08 Kasım 2022 Salı 20:45
  • Milyarderler, ortalama bir kişiden milyon kat daha fazla gezegeni kirletiyor08 Kasım 2022 Salı 19:30
  • İngiliz Başbakan Sunak’tan, iklim değişikliği çağrısı08 Kasım 2022 Salı 11:40
  • BM’den iklim krizine karşı çağrı07 Kasım 2022 Pazartesi 18:32
  • İklim konferansında servis edilen lüks yiyecekler tartışma konusu oldu07 Kasım 2022 Pazartesi 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti