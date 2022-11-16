Haritadan silinmekle karşı karşıya kalan Pasifik ülkesi çareyi mateverse’de buldu

Pasifik ada ülkesi Tuvalu, iklim değişikliği nedeniyle haritadan silinmekle karşı karşıya olduğu için dijital bir ulus olmak için metaverse'e geçiyor.

Pasifik ülkesi Tuvalu, iklim değişikliği nedeniyle haritadan silinmekle karşı karşıya olduğu için Metaverse’e geçeceğini açıkladı. Ülke, metaverse’i kendisinin dijital bir versiyonunu oluşturmak, tarihini ve kültürünü korumak için kullanacak.

Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe, COP27 iklim zirvesinde ülkesinin hayatta kalması için alternatif çözümlere bakmanın zamanının geldiğini söyledi. Kofe, “Toprağımız, okyanusumuz, kültürümüz halkımızın en değerli varlığı ve fiziksel dünyada ne olursa olsun, onları korumak için buluta taşıyacağız” dedi ve yükselen deniz seviyelerinin tehdit ettiği ülkenin şimdi dijital bir kopyası üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Kofe, geçen yılki COP26’da, Tuvalu’nun iklim değişikliğinden etkilendiğini göstermek için denizde dizlerine kadar ayakta durarak konferansta konuşma yaptığında küresel ilgi gördü. Ve küresel olarak ülkelerin iklim değişikliğini önlemek için yeterince çaba göstermemesi nedeniyle harekete geçmek zorunda olduğunu söyledi.

Tuvalu şimdi, metaverse’de kendini kopyalayan ilk ülke olacak. Daha önce de Seul ve Barbados da idari ve konsolosluk hizmetleri sağlamak için metaverse’e gireceklerini söylemişti.

YÜZYILIN SONUNDA TÜM ÜLKE SULAR ALTINDA KALACAK

Kofe, duyurudan önce Reuters’e verdiği demeçte, “Fikir, bir devlet olarak işlev görmeye devam etmek ve bunun ötesinde kültürümüzü, bilgimizi ve tarihimizi dijital bir alanda korumak üzerine” dedi.

Avustralya ile Hawaii arasında, dokuz adadan ve 12.000 kişiden oluşan Tuvalu, iklim değişikliğine ve yükselen deniz seviyelerine karşı verilen savaşa uzun zamandır dikkat çekmeye çalışıyor. Ada ülkesinin başkent bölgesinin yüzde 40’ı gelgit nedeniyle sular altında ve yüzyılın sonuna kadar tüm ülkenin sular altında kalacağı tahmin ediliyor.

Kofe, dijital bir ulusun yaratılmasının Tuvalu’nun tamamen sular altında kalsa bile bir devlet olarak işlev görmesine izin vereceğini umduğunu söyledi.

Hükümet, Tuvalu’nun uluslararası olarak bir devlet olarak tanınmaya devam etmesini ve adalar sular altında kalsa bile deniz sınırlarının ve bu sulardaki kaynaklarının korunmasını sağlamaya çalışıyor.