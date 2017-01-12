Haritalar kasaya kitlendi...

Liderler haritaları eş zamanlı BM'ye teslim ettiler

Cenevre’de devam eden Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakerelerinde liderler hazırladıkları haritaları karşılıklı ve eş zamanlı olarak sundu.

Elde edilen bilgiye göre, taraflar, daha önce açıkladıkları oranlardaki haritalarını BM yetkililerine teslim etti.Haritaların, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından İsviçre saatiyle 19:50'de, KKTC saatiyle21.50’da BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendiği öğrenildi.