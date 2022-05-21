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Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı

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Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Lozova kentinde yenilenen kültür merkezi dün Rus füzesiyle vuruldu. Olayda bir çocuk 7 kişi yaralandı.
Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü aya girilirken, Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görüntülerle birlikte yaptığı açıklamada Lozova kentindeki kültür merkezinin yakın zamanda yenilendiğini belirterek dün öğleden sonra Rus füzesiyle vurulduğunu belirtti. Olayda 11 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. Kültür merkezinin vurulma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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