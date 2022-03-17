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Harkov’da pazar alanına bomba: Ölü ve yaralılar var

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Rusya ile Ukrayna savaşında dördüncü haftaya girilirken, Rus güçlerinin sivillerin yoğun olduğu bölgeleri vurduğuna dair açıklama ve iddiaların sayısı da artıyor…
Harkov’da pazar alanına bomba: Ölü ve yaralılar var

Rusya ile Ukrayna savaşında dördüncü haftaya girilirken, Rus güçlerinin sivillerin yoğun olduğu bölgeleri vurduğuna dair açıklama ve iddiaların sayısı da artıyor…

Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkov’da bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkânların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bombaların isabet ettiği yaklaşık 3 bin 600 metre karelik pazardaki dükkanlar, yanarak tamamen harap oldu.

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