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Harley Davidson elektrikli motosiklet için tarih verdi

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Harley Davidson elektrikli motosiklet için tarih verdi
Harley Davidson elektrikli motosiklet modelinin piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı.

Fosil yakıtları terk edip elektikli araçlara geçen firmalar trendine Harley Davidson da katıldı. Şirket 4 yıldır üzerinde çalıştığı elektrikli motosiklet projesi için beklenen açıklamayı yaptı. ABD'li dev firma Harley Davidson ilk elektrikli modelinin 2019'da piyasaya sürüleceğini duyurdu. 18 ay içinde satışa sunulacağı açıklanan 75 beygir gücündeki Livewire, 0'dan 100'e 4 saniyede çıkıyor. 2014'te 'Project Livewire' ismini verdiği elektrikli motosiklet prototipini ortaya çıkaran firma ürünün fiyatına dair henüz bir açıklama yapmış değil. Harley Davidson'un ilk elektrikli modelinin Kıbrıs'ta satışa sunulacağı tarih ise henüz netlik kazanmış değil.

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