Harmancı: "1 Temmuz itibariyle yeni bir döneme giriyoruz"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, virüs görülmemesinin oluşturduğu bir rehavet ortamı olduğunu söyledi.
1 Temmuz itibarıyla yeni bir döneme girileceğini ifade eden Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:
“Doğal olarak uzun süredir ülkemizde virüs görülmemesinin oluşturduğu bir rehavet ortamı var.
1 Temmuz itibarı ile yeni bir döneme giriyoruz, kararın doğruluğu veya yanlışlığı bilim insanlarının değerlendirmesi elbette ama görünen köy de kılavuz istemiyor.
Bu yeni dönemde bugün oluşan ortamın rahatlığından arınılması gerek, 1 Temmuz itibarı ile alınan kararlarda herhangi bir değişiklik olmazsa oldukça sıkı denetimlere yeniden başlayacağız, yeni bir dalganın yaratacağı yıkım, alınacak tedbir ve önlemlerin vereceği rahatsızlıktan çok daha acı verici olacaktır.”
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