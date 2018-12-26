Harmancı 2018’i değerlendirdi, 2019’daki hedeflerinden bahsetti

Lefkoşa Belediye Başkanı (LTB) Mehmet Harmancı, 2018 yılı ile ilgili değerlendirme yaptı, 2019 hedeflerinden bahsetti.

Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2018 yılı tüm kamu kurumları için olduğu gibi Lefkoşa Türk Belediyesi için de zorlu bir yıl olarak geçti. Bu dönemde yaşanan iki seçim, seçim yasakları, yerel seçimler sonrası yaşanan döviz krizi elbette bu zorulukların oluşmasının en önemli sebepleri idi.

LTB için 2018 yılı ayrıca önemli bir milat olarak da anılacak bir yıldı. 2018’in Temmuz ayında uzun seneler sonra Lefkoşa Türk Belediyesi banka borcunun tamamını ödemiş bir kurum haline geldi.

Türkiye’den gelen kaynaklarda yaşanan aksamaya rağmen TC kaynakları ile çıkılan ihalelerden kaynaklı hak edişlerini de ödeyebilmesi, çalışanına karşı güncel bir borcu olmaması da finansal anlamda LTB’nin tüm olumsuz geçen yıla rağmen istikrar kazandığının göstergesi sayılabilir.

2018 önemli projelerin tamamlandığı bir yıl oldu, Türkiye Cumhuriyeti kaynakları ile tamamladığımız Şht. Ecvet Yusuf-Kemal Aksay Caddesi Projesi, Asmaaltı Yayalaştırma, Marmara Köprüsü, Hamitköy 1.etap kanalizasyon projesi, Açık Pazar 1. Etap ve asfalt projelerimiz çok önemli adımlardı.

Yine öz kaynaklarımız kullanılarak gerçekleştirdiğimiz Küçük Kaymaklı Kanalizasyon projesi, asfalt projesi, parklarımızın altyapısını güçlendirme, yağmur suyu direnaj altyapıları da önemli adımlar idi.

Bir başka önemli gelişme mezbahanın tüm ödemelerinin tamamlanarak devreye alınması oldu, burası etkin bir şekilde kullanılması ile sağlıklı et tüketimi yönünden çığır açıcı olacaktır.

Kültür sanat alanında gerek fiziki alanlar (Bandabuliya Sahnesi) olarak gerekse çeşitlilik bakımından ciddi atılım gerçekleştirdiğimiz bir yıldı. Şimdi 2019 yılına bizleri bekliyor. Döviz krizinin halen hissedildiği, ekonomik darboğazın tüm sektörleri ve yurttaşları ciddi şekilde etkilediği bir dönemde 2019’a merhaba diyeceğiz. Bir yandan zorluklar ama bir o kadar da azimle.

2019 bütçesi yarın akşam belediye meclisimizin gündemine geliyor. Bu bütçe ilk kez demokratik katılımcılığın ön hazırlıkları yapılarak hazırlandı. Bütçe çalışmalarında meclis üyelerimizden maliye şubemize kadar büyük emek var. Eylül sonundan beri düzenli çalışmalar, emek ve alın teri var bütçede.

Elbette tereddütü biraz açmam gerekecek. Ekonomide yaşanabilecek gelişmeler bizi tereddütlü olmaya itiyor, ani döviz patlamaları elbette yaşanabilir ve buna bağlı hayat pahalılığı artışları yurttaşların olduğu kadar bizlerin de en büyük korkusu. Merkezi hükümetlerin hayat pahalılığı oranında yükselttiği harçlarla yerel gelirlerini artırabiliyorlar ama bizlerin yasa gereği böyle bir şansı yok.

Gelelim 2019 yılı LTB Özkaynakları ile beklediğimiz belli başlı yatırımlarına (oldukça özet tutacağım)

– Marmara ve Küçük Kaymaklı parklarımızın yürüyüş zeminlerinin değişimi

– 4 milyon TL’lik Kanalizasyon altyapısı

– Sanayi bölgesinde 1. etap su hattı yenilemesi

– 4 milyon asfalt ve direnaj çalışmaları

– Haspolat Düğün Salonu temeli

Ayrıca daha etkin temizlik ve peyzaj çalışmaları için kaynak ayrılmış durumda. Kendi bütçemizden yatırımlar için uzun yıllardan sonra önemli bir kaynak var ama çok çalışmamız ve bütçe açığını en azda tutmamız gerekiyor. Merkezi hükümetlerden beklentimiz var ama bunlar “bize para verin” beklentisi değil, bize iş yapabilecek açılımlar yapın beklentisidir. Kalkınma Bankası kredilerinin güvencelerle birlikte kullandırılması, yasal altyapımızın iyileştirilmesi, hali arazilerin yurttaş odaklı çalışmalarda kullanılmak üzere tarafımıza verilmesinin değerlendirilmesi gibi…

Her geçen yıl ayakları üzerinde daha güvenli durabilen bir yapı inşa etmeye devam edeceğiz…