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Harmancı, 21.Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılıyor

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Harmancı, 21.Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılıyor
Harmancı, 21.Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın İstanbul’da düzenleyeceği 21.Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılıyor.

Yarın başlayıp 2 gün sürecek zirvede KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Marinko Cavara, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic yanında, birçok ülkenin meclis başkanı, bakan ve bakan yardımcılarının da yer alacağı önemli zirvede uluslar arası kuruluş temsilcileri de yer alarak, belirlenen konularda konuşmalar yapacak.

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr.Akkan Suver tarafından davet alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, burada Akıllı Şehirler Oturumu’na katılarak, Lefkoşa’yı tanıtan bir sunum gerçekleştirecek.

İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde çeşitli temaslarda da bulunacak Başkan Harmancı, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

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