Harmancı: “8 Mart kutlama değil, mücadele sesini yükseltme günüdür”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bir direnişin sembolü olan 8 Mart’ın kutlama günü değil, mücadele sesini yükseltme günü olduğunu belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Harmancı mesajında, 8 Mart’ın, güvencesiz iş yerlerinde çalıştırılan, hamile kaldığı için işten atılan ya da farklı kıyafet ile işine geldiği için ötekileştirilen, işyerinde psikolojik tacize ya da hakarete uğrayan kadınlar için direnme günü, tam eşitlik için haykırış günü olduğunu kaydetti.

Harmancı, bugünün aslında herkesin özellikle özel sektörde güvencesiz şekilde çalıştırılan kadınların haklarını konuşulması gereken bir gün olduğunu belirterek, özel sektörde artık hukuksal güvencenin gelmesi gerektiğini belirtti.

Kamuda üçlü kararnamelerin tümünü erkeklerin imzaladığını kaydeden Harmancı, atanan kişilerin neredeyse % 90’unun erkek olduğunu, kadın erkek eşitliğini gerçek anlamda sorgulanması gerektiğini vurugladı.

LTB olarak kadın hakları konusundaki çalışmalarına değinen Harmancı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nu kurduklarını, ardından da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’ni oluşturduklarını kaydetti

Harmancı, kadına şiddete karşı LTB olarak inisiyatif alarak kasım ayında LTB Kadın Sığınma Evi’ni hizmete soktuklarını belirtti.

Gazimağusa ve Girne’de de kadın sığınma evlerinin kurulmasının bir gereklilik olduğunu kaydeden Harmancı, , eşit işe eşit ücret ve eşit haklar yönünde de mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Harmancı, LTB sınırları içerisindeki gece kulüplerinin izinlerinin 2017 yılından itibaren yenilenmemesine ilişkin hukuk mücadelesi verdiklerini ifade etti.

LTB’nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının öncüsü olmaya ve bu uğurda ne gerekiyorsa eksiksiz bir şekilde yapmaya devam edeceğini aktaran Harmancı, bütün dünya kadınlarının bugüne kadar vermiş olduğu mücadeleyi bir kez daha selamladığını da sözlerine ekledi.