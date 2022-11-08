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Harmancı adaylığını açıklayacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Adaylığını "Çünkü Lefkoşa Aşktır, Güvendir, Sorumluluktur" toplantısında açıklıyor
Harmancı adaylığını açıklayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan Adayı Mehmet Harmancı 11 Kasım Salı Günü düzenleyeceği basın toplantısı ile görev süresi boyunca gerçekleştirmiş olduğu icraatlarını aktaracak. Başkan Harmancı toplantıda ayrıca yeni dönem vizyonunu paylaşıp basın mensuplarının soruları da cevaplayacak.. Basın Toplantısı saat 18.30’da Lefkoşa Eziç’te yer alacak.

Harmancı basın toplantısının ardından seçim dönemi boyunca izlenecek yol haritasına ilişkin görüşlerini paylaşıp önerilerini almak üzere “Lefkoşa Gönüllüleri” toplantısına da katılacak.

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