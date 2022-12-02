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Harmancı: “Adım adım tamamladığımız altyapı çalışmaları sayesinde çağdaş, nitelikli ve kalıcı üstyapı projelerinin önünü açtık”

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Harmancı, şehirdeki nitelikli değişimin simgelerini yarattıklarını kaydederek “2.8 kilometre uzunluğundaki Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi’ndeki dönüşümü önümüzdeki dönemde şehrin geneline yayacağız.” dedi.
Harmancı: “Adım adım tamamladığımız altyapı çalışmaları sayesinde çağdaş, nitelikli ve kalıcı üstyapı projelerinin önünü açtık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, şehirdeki nitelikli değişimin simgelerini yarattıklarını kaydederek “2.8 kilometre uzunluğundaki Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi’ndeki dönüşümü önümüzdeki dönemde şehrin geneline yayacağız.” dedi.

Harmancı ve Belediye Meclis Üyesi adaylarından oluşan ekibi Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti. Burada Birlik Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine hitap eden Harmancı, ülkedeki tüm fiziksel gelişim alanlarında İnşaat Müteahhitleri Birliği ve LTB’nin birer paydaş olduklarına işaret ederek, “Sekiz buçuk yıl önce yola çıkarken, bütün şehirle kavgalı olan LTB ile  müteahhitler arasında birçok hukuki sıkıntılar mevcuttu. Sizlerle birlikte bunları, pragmatik davranıp zamana yayarak hepsini bir bir çözmekten mutluyuz” dedi.

‘Çözülemez’ denilen birçok konuyu hem müteahhitlerin hem de LTB ve başkent Lefkoşa’nın faydasına olacak şekilde ele alarak çözdüklerini anlatan Harmancı, LTB’nin müteahhitlerle birlikte şehre kazandırdığı önemli miktarda yeşil alanlar bulunduğunun altını çizdi. Harmancı, inşaatlar kaçınılmaz olmakla birlikte bunlara paralel olarak yeşili de artırıcı unsurları hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğinin üzerinde durarak LTB’nin müteahhitlerle birlikte Ortaköy bölgesindeki dere hattında gerçekleştirdikleri ciddi bir yeşillendirme kampanyasının rol ve örnek model olduğunu vurguladı.

Yapı denetimi konusuna da değinen Harmancı, bu konunun artık yasalaşması gerektiğine işaret etti ve “insanların ve Belediye Başkanı’nın inisiyatifiyle yapılacak bir denetim olmaktan çıkmasını, ülkede bunun yasal bir mevzuata bağlanarak ülke genelinde standart bir şekle gelmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Harmancı, müteahhitlerle, değişken döviz kurları nedeniyle devletten almış oldukları ihalelerde yaşadıkları problemlere yönelik olarak yaptıkları eylem kapsamında, merkezi idareye ve diğer idarecilere de yol gösterici bir protokol imzaladıklarını da anımsattı ve “O dönemde de biz müteahhitlerin hangi şartlar altında ihalelere girebileceğini sizlerle birlikte ortak bir akıl yürüterek masaya yatırmıştık ve günün sonunda akıl kazandı. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Sıkı bütçe disiplini uygulayarak, kaynaklarımıza sahip çıkarak ve tahsilat oranlarımızı artırarak, hem piyasaya ve bankalara olan borçları sıfırladık hem de hizmetlerimizi iyileştirdik ve geliştirdik. En zor süreçlerde LTB olarak ayakta kalmayı başarırken, pandemiyle beraber ortaya çıkan toplumsal zafiyetleri gidermek için özellikle toplum sağlığı ve sosyal mahrumiyetle mücadele alanlarında önemli sorumluluklar üstlendik. Lefkoşa ve Lefkoşalılar’ın ihtiyaçlarını önceliklendirirken, şehre önemli yatırımları kazandırmaya da devam ettik. 2022-2026 döneminde müteahhitleri de yakından ilgilendiren önemli yatırımlarımız olacak” şeklinde konuşan Harmancı, bunların başında Terminal bölgesinin yeniden yapılandırılması projesinın geldiğini kaydetti. Harmancı, “burada yaklaşık 25 milyon sterlinlik bir katma değer yaratmak ve aynı zamanda yeşili olan, meydanı olan, kültür ve sanata dokunan bir eseri daha başkent Lefkoşa’ya kazandırmak hedefini taşıyoruz.” dedi.

Harmancı, “Her hal ve şartta buraya mutlu olarak geliyorum çünkü hiçbir müteahhidimize zamanı geçmiş borcumuz bulunmuyor. Sizlerle yaptığımız bütün istişarelerde hep ortak yolu bulduk. İstikrarın önemini çok iyi biliyoruz.  İstikrarsız merkezi hükümetlerin yap-boz tahtası uygulamalarından bedelini halkımız ödüyor. O yüzden LTB’de bu istikrarı koruyarak iyileşmeyi ileriye taşımak hedefindeyiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

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