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Harmancı, Afet Acil Toplanma Yerleri Listesi’ni paylaştı

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Hatay merkezli depremlerin ülkede de hissedilmesinin ardından Afet Acil Toplanma Yerleri Listesi’ni paylaştı
Harmancı, Afet Acil Toplanma Yerleri Listesi’ni paylaştı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Hatay merkezli depremlerin ülkede de hissedilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Afet Acil Toplanma Yerleri Listesi’ni paylaştı.

Harmancı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm temennimiz yaşadığımız zor günlerin en kısa sürede sona ermesidir.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak olası tehlikeli durumlarda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından belediyemiz sınırlarında geçtiğimiz yıl belirlenen Afet Acil Toplanma Yerleri Listesi’ni bilginize sunarız.”

 

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