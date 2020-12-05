Harmancı, ARUCAD'ı ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, ARUCAD’a yaptığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Asım. Vehbi ile Üniversitenin atölyelerini, stüdyolarını ve laboratuvarlarını yerinde inceledi.
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi “Lefkoşa’da başarılı çalışmalar yürüten Mehmet Harmancı’yı ARUCAD’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk” dedi.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, güzel çalışmalarından dolayı emeği geçenleri kutladı.
Rektör Vehbi, anlamlı ziyareti için LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.
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