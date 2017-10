Harmancı: “Asmaaltı’nda yayalaştırmayı gerçek anlamda hissedeceğiz”

LTB “başkentin kalbi konumundaki” Surlariçi’nin yayalaştırma çalışmaları çerçevesinde ürettiği “Asmaaltı Yayalaştırma Projesi 2. Etap Projesi”nin kapsamının, Başkan Harmancı’nın bölge esnafı ile yaptığı toplantıyla yeniden irdelendiği bildirildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Belediyeler Birliği’nde gerçekleştirilen toplantıda, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kısa süre içerisinde başlanacak çalışmalar kapsamında neler yapılacağını açıkladı, çalışma takvimi hakkında bilgiler verdi ve esnafın görüşlerini alarak soruları cevapladı.

Başkan Harmancı, toplantıda ilk olarak projede yıllar önce uygulanan ilk etaba vurgu yaparken, o dönemki adımın beklenen etkiyi yaratmadığını ve bahsi geçen projenin sadece trafik uygulaması ile sınırlı kaldığını belirtti.

Harmancı, göreve geldiğinde aslında söylendiği gibi projenin olmadığını, projesiz şekilde trafik düzenlemesi yapıldığını görüp çalışma başlatılması için yönlendirmede bulunduğunu ve 2015 yılında 2. etabın mimari, mekanik ve altyapı projesinin tamamlandığını aktardı.

“İHALE SÜRECİ LTB’DEN KAYNAKLANMAYAN SEBEPLER NEDENİ İLE UZADI”

İhale sürecinin uzun ve sıkıntılı geçtiğini anlatan Başkan Harmancı, aynı yıl dönemin TC Yardım Heyeti’nin 1 milyon 800 bin TL’lik bir bloke miktarı ayırdığını, bunun yetersiz olduğunu iletmelerine rağmen değişiklik olmadığını, yine de ihaleye çıkıldığını ancak hiçbir şirketin ihaleye talip olmadığını kaydetti.

2016’da TC Yardım Heyeti’nin hibe programlarını durdurduğunu ifade eden Harmancı, bu gelişmenin hemen öncesinde çıktıkları ihalenin o dönemdeki Müteahhitler Birliği’nin genel boykotuna takıldığını dile getirdi.

Yaşananların ardından son olarak TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi finansmanıyla yeniden ihaleye çıkıldığını, 2 şirketin talip olduğunu ve Gerçek İnşaat’ın teklifinin kabul edildiğini anımsatan Harmancı, 2 milyon 300 bin TL’lik bu ihalenin 548 bin TL’lik kısmının LTB öz kaynakları ile sağlandığını belirtti.

“YAYALAŞTIRMAYA ESNAFIMIZIN DESTEĞİ ARTIYOR”

Başkan Harmancı projenin bölgede yaratacağı etki konusunda ise şu ifadelere yer verdi:

“Araçlı ekonomi ile araçsız ekonomi arasında fark vardır. İlk dönem bunun sancıları yaşandı. Hala daha baktığımda esnafın bir kısmı bu konuda destekleyici konumda değil. Göreve geldikten sonra Büyük Han’da yaptığımız toplantıda yarı yarıya bir destek vardı, son yaptırdığım ankette ise yüzde 65 oranında destek bulduğunu gördüm. Elbette ki yaşayan her yerde, yapılan her proje zorlu geçer. Mevcut ekonomik durum, işlerde oluşması muhtemel aksaklıklar hayatı etkileyicidir. Esnaf da haklı olarak hem projenin gerçekleşmesini ister, hem de en az kayıp yaşamayı düşünür. Bir takım sıkıntıların olacağı muhtemeldir, LTB olarak bu konuda projenin tüm aşamaları boyunca sorumlulukla hareket edecek ve her zaman bölgede olacağız. Aynen bugüne kadar olduğu gibi proje boyunca da esnafımız dilediği her zaman bizlere ulaşıp görüşlerini aktarabilecekler. Sadece Lefkoşa’nın değil ülkenin göz bebeği olan Surlariçi’nde hem görsel, hem de uygulama anlamında örnek olacak bir çalışma olacaktır.”

“6 AYRI ETAP OLACAK, HER ETAP 1 AYDA TAMAMLANACAK, PROJE 6 AYDA BİTİRİLECEK”

Konuşmasının ikinci bölümünde, teknik bilgilendirmede bulunan Harmancı, yer tespiti ve ölçümlerle başlanan projenin 6 ayrı etaptan oluşacağını, her etabın 1 ay içinde tamamlanmasının planlandığını, bunun da tüm projenin 6 ay gibi bir sürede tamamlanacak anlamına geldiğini söyledi.

“ELEKTRİK VE TELEFON DİREKLERİ İLE KABLOLARI YERİN ALTINA ALINIYOR, SU ŞEBEKESİ YENİLENİYOR”

Harmancı, Konak Eczanesi yanından başlayıp Bedesten’in olduğu yere kadar olan 350 metrelik güzergâhı kapsayan proje kapsamında, telefon ve elektrik direklerinin kaldırılacağını, kabloların yer altına alınacağını, bölgedeki asbestli su borularının PPRC borular döşenerek yenileneceğini, drenaj hatlarının düzenleneceğini, demir kazıkların yerine sabit bariyerler ve elektronik kontrollü hidrolik bariyer sistemi yerleştirileceğini ifade etti.

“KUMARCILAR HANI ÖNÜNDE MEYDAN YARATILACAK, SAAT KULESİ DİKİLECEK”

Başkan Harmancı, bunun yanında bölgenin artık hem zemin olacağını, su basmanların kaldırılacağını, 30 cm’lik bir zemin oluşturulacağını, yol zemininin gri parke, diğer kısımların ise kakma çakıl ile döşeneceğini ifade ederek, “Kumarcılar Hanı’nın önünde gerçek anlamda, bölgenin tarihi dokusu ve mimarisine uygun şekilde bir meydan yaratacağız. Modern şehirlerde görmeye alıştığımız meydan saati de bu kapsamda bölgeye yerleştirilecek. 350 metrelik bu güzergâha aydınlatma altyapısı tamamen yenilenerek çağımıza uygun ve ekonomik olan 30 tane LED aydınlatma direği monte edilecek, dokuya uygun çöp kovaları, oturma grupları, bölge dokusuna uygun çiçeklikler eklenecektir” dedi.

“BİR ETAP BİTİRİLMEDEN DİĞERİNE GEÇİLMEYECEK. AMAÇ ESNAFI MAĞDUR ETMEMEK”

6 etaba ayrılan projenin bir etabı tamamlanmadan diğerine geçilmemesi prensibi ile çalışılacağını, buradaki amacın esnafı mağdur etmemek olduğunu aktaran Başkan Harmancı, ilk etap olarak dükkanların daha az yoğun olduğu Konak Eczanesi girişinden başlanacağını ifade etti.

Bölgedeki esnaf ve diğer sakinlerin çalışmalar konusunda devamlı bilgilendirileceğini, trafik ve benzeri sıkıntılar yaşanmaması adına halkla ilişkiler, zabıta ve projeler şubesinden çalışanların devamlı bölgede olacağının altını çizen Harmancı, projenin tamamlanması sonrasındaki adımlarla ilgili olarak da açıklamalar yaptı.

Harmancı, “Yayaların, ailelerin çocuk arabaları, engelli bireyler araçları ile çok rahat hareket edebilecekleri, Lefkoşa Gezi Treni’nin de güzergâhında sorunsuz gidilebilmesini sağlayacak bir proje tasarladık. Arasa ile Bedesten arası ciddi düzensizlik var, projenin bitimi ile birlikte bu düzensizlik de artık çözülecektir” dedi.

“REKLAM TABELALARINI DOKUYA UYGUN HALE GETİRMENİN YOLUNU AÇACAĞIZ”

“Reklam tüzüğünde değişiklik yapacağız, reklam ücretlerini bir süre almamak karşılığında bölgedeki tüm reklam tabelalarının Surlariçi dokusuna uygun bir hale getirilmesi lazım, bu konuda arkadaşlara gerekli çalışmaları yapmaları için yönlendirmede bulundum. Asmaaltı projesi sonrası bazı tabela ve cepheler çok çarpacak, onları toparlama hedefindeyiz” diyen Harmancı, tüzük değişikliği ile esnafı koruyarak bu adımı atmak istediklerini belirtti.

“ESNAFIMIZ İLE KESİNLİKLE UYUM İÇERİSİNDE HAREKET EDECEĞİZ”

Projenin esnaf tarafından kabul görmesi ve benimsenmesinin önemine de değinen Başkan Harmancı “Esnafımızla kesinlikle uyum içerisinde hareket edeceğiz. Bu sebeple zaten proje kapsamında talepleri ve önerileri almak, esnafımızı dinlemek için toplandık. Yürekten inanıyorum ki LTB-Esnaf ve Lefkoşalılar iş birliğinde, biraz sabrederek, karşılıklı anlayışı hep sürdürerek ve elbirliği ile Surlariçi’nin güzelleşmesine birlikte katkı koymaya devam edeceğiz.” dedi.

GÜRALP: “TÜM DÜKKÂNLARIN YER HİZASI İÇİN AYRI TASARIM DÜŞÜNÜYORUZ”

Projeler Şube Amiri Ali Güralp ise, merak edilen teknik konularda bölge esnafını bilgilendirdi. Slayt eşliğinde yapılacakları aktaran Güralp, parke üretimi ve bariyerler hazır olmadan kazı işlemine geçmeyeceklerini, burada amacın mağduriyet yaratmamak olduğunu belirtti.

Özel üretim bir parke kullanacaklarını, bunun da ilk partisinin 15 güne hazır olacağını belirten Güralp, “Kaldırımlar kaldırılacak, parke hazır olunca asfaltı kazıp parkeye geçeceğiz, o güne kadar ölçümleri yapıp bölgeyi kodlayacağız” dedi.

Bazı dükkânların alçak, bazılarının yüksek subasmanları olduğunu, bundan dolayı da tüm dükkanlar için ayrı birer tasarım düşündüklerini belirten Güralp, özel bir tamirat işi gerektiren bu konuda çok dikkatli çalışacaklarını, esnafın da kendilerine yakın davranmasını beklediklerini ifade etti.