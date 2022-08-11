Harmancı: Başkent emekçileri sahaya inerse hükümetin bu koltuklarda kalabilmesi çok güç olacak

"Eğer ezilip geçilirsek toplumsal barış bitecek. Yerel yönetimlerle hükümet bir daha bir araya gelemeyecek. Başkent emekçileri sahaya inerse hükümetin bu koltuklarda kalabilmesi çok güç olacaktır."

“Biz başkent olarak sürecin başından beri doğru yolu bilimsel akıl ile gösterdik” diyen Harmancı, şöyle devam etti:

“Bu ülkede Anayasa paspas edildi. Seçilmiş insanlar, bu sürecin dışında tutuldu, rüşvetler dağıtıldı... Böl-parçala-yönet politikaları uygulandı. Bizim de kulağımıza ‘şu bölgeyi iste’ diye fısıldandı, ne münasebet?”

"EĞER EZİLİP GEÇİLİRSEK TOPLUMSAL BARIŞ BİTİRİLECEK"

Mevcut hükümetin Türkiye’den ne gelirse kayıtsız şartsız kabul ettiklerini de savunan Harmancı, “Doğru olabilecek tarihi bir fırsatı heba ediyorlar. Bu akşamı çok arayacağız. Eğer ezilip geçilirsek toplumsal barış bitecek. Yerel yönetimlerle hükümet bir daha bir araya gelemeyecek. Başkent emekçileri sahaya inerse hükümetin bu koltuklarda kalabilmesi çok güç olacaktır” ifadelerini kullandı.

Harmancı, “LTB’yi adanın en küçük belediyesi haline getirmeye çalışıyorlar, 24 milyon TL zayıflatıyorlar. Akılla izah edilebilecek bir şey değil. Bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Hayat bizim için zorlaşacaksa, onlar için bin kat daha zorlaşacak. Biz bu yoldan çıktık, bir daha geri dönmeyiz. Batırdıklarını çıkardık, korumayı da biliriz” diye konuştu.

Harmancı, Kasım’da yapılması planlanan yerel seçimlere 28 belediye ile gidilmesi gerektiğine de işaret ederek, “Daha güzelini hep birlikte yaratabiliriz... 2026’daki seçimlere, üstünde çalışılmış bir reform paketiyle gidelim” dedi.