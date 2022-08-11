  • BIST 2.868,44
  • Altın 1031.982
  • Dolar 17.9378
  • Euro 18.5174
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Harmancı: Başkent emekçileri sahaya inerse hükümetin bu koltuklarda kalabilmesi çok güç olacak

» »
"Eğer ezilip geçilirsek toplumsal barış bitecek. Yerel yönetimlerle hükümet bir daha bir araya gelemeyecek. Başkent emekçileri sahaya inerse hükümetin bu koltuklarda kalabilmesi çok güç olacaktır."
Harmancı: Başkent emekçileri sahaya inerse hükümetin bu koltuklarda kalabilmesi çok güç olacak

“Biz başkent olarak sürecin başından beri doğru yolu bilimsel akıl ile gösterdik” diyen Harmancı, şöyle devam etti:  

“Bu ülkede Anayasa paspas edildi. Seçilmiş insanlar, bu sürecin dışında tutuldu, rüşvetler dağıtıldı... Böl-parçala-yönet politikaları uygulandı. Bizim de kulağımıza ‘şu bölgeyi iste’ diye fısıldandı, ne münasebet?”  

"EĞER EZİLİP GEÇİLİRSEK TOPLUMSAL BARIŞ BİTİRİLECEK"

Mevcut hükümetin Türkiye’den ne gelirse kayıtsız şartsız kabul ettiklerini de savunan Harmancı, “Doğru olabilecek tarihi bir fırsatı heba ediyorlar. Bu akşamı çok arayacağız. Eğer ezilip geçilirsek toplumsal barış bitecek. Yerel yönetimlerle hükümet bir daha bir araya gelemeyecek. Başkent emekçileri sahaya inerse hükümetin bu koltuklarda kalabilmesi çok güç olacaktır” ifadelerini kullandı.  

Harmancı, “LTB’yi adanın en küçük belediyesi haline getirmeye çalışıyorlar, 24 milyon TL zayıflatıyorlar. Akılla izah edilebilecek bir şey değil. Bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Hayat bizim için zorlaşacaksa, onlar için bin kat daha zorlaşacak. Biz bu yoldan çıktık, bir daha geri dönmeyiz. Batırdıklarını çıkardık, korumayı da biliriz” diye konuştu.  

Harmancı, Kasım’da yapılması planlanan yerel seçimlere 28 belediye ile gidilmesi gerektiğine de işaret ederek, “Daha güzelini hep birlikte yaratabiliriz... 2026’daki seçimlere, üstünde çalışılmış bir reform paketiyle gidelim” dedi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika! Meclis'te Gergin Gece Yaşanıyor11 Ağustos 2022 Perşembe 20:58
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi çalışmalarını sürdürüyor11 Ağustos 2022 Perşembe 20:22
  • Öğretmen sınavları cumartesi başlıyor11 Ağustos 2022 Perşembe 20:17
  • Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı görüşen Komite’nin toplantısı devam ediyor11 Ağustos 2022 Perşembe 19:08
  • 7. AKSA Fotofest Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı11 Ağustos 2022 Perşembe 19:00
  • Ataoğlu: Bafra – Gazimağusa arası gemi̇ seferleri̇ için çalışıyoruz11 Ağustos 2022 Perşembe 18:33
  • Altuğra, Yeni Girne Hastanesi’nin yapımı için ihale sürecinin başladığını açıkladı11 Ağustos 2022 Perşembe 17:59
  • Kamu’da örgütlü 4 sendika Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde uyarı grevine gitti11 Ağustos 2022 Perşembe 17:53
  • Lions kulüpleri spor şenliği düzenliyor11 Ağustos 2022 Perşembe 17:16
  • Erhürman: Tavrımız sert ve net olacak11 Ağustos 2022 Perşembe 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti