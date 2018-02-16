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Harmancı: “Başkentte Sokak Hayvanlarına Yönelik Zehirlemeler için Polise Suç Duyurusunda Bulunduk”

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Harmancı: “Başkentte Sokak Hayvanlarına Yönelik Zehirlemeler için Polise Suç Duyurusunda Bulunduk”
LTB Başkanı Harmancı: “Başkentte Sokak Hayvanlarına Yönelik Zehirlemeler için Polise Suç Duyurusunda Bulunduk”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı son günlerde başkent Lefkoşa’da yaşanan sokak hayvanları zehirlenmeleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada LTB olarak şehirde yaşamı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının yaşamlarına yönelik zehirleme olaylarını esefle kınadığını ve hayvanların maruz kaldığı acılardan büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

 

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sokak hayvanlarına yönelik zehirleme girişimlerinin bulunduğunun tespit edildiğini belirten Başkan Harmancı konuyla ilgili polise suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Ayrıca, konunun LTB’nin ilgili birimlerinin takibinde olduğunu ve gerekli incelemelerin yapıldığını söyleyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı sevimli dostlarımıza yapılan vahşetin yapanın yanına kalması için LTB olarak üzerine düşenleri sonuna kadar yapacaklarını vurguladı.

 

Konu ile ilgili LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birim Sorumlusu Dilge Özerdem’de belediyeye gelen bu tür şikayetlerde, yerinde müdahale yapıldığını ve gerekli araştırmalarında zaman kaybedilmeden yapıldığını belirtti. Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm sahipli köpeklerin kayıt edilmesi gerektiğinin de altını çizen Özerdem köpek sahiplerinin 2018 ruhsatlarını yenilemeleri için belediyeye başvurmaları gerektiğini kaydetti. Özerdem, bu ve benzeri durumlarda ilgili sivil toplum örgütleri ve derneklerle işbirliği içerisinde hareket edildiğini söyleyerek sokak hayvanları zehirlenmesi ve benzeri durumlarda yurttaşların LTB 185 Şikayet Hattı’nı arayarak bilgi vermeleri durumunda gerekli müdahalelerin yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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