Harmancı: Bayram gününden beri yaklaşık 25 gündür Güngör çöplüğüne çöp dökemiyoruz

LTB başkanı Mehmet Harmancı adeta isyan etti. Güngör çöplüğüne 25 gündür çöp dökemediklerini açıkladı ve "Güngör’ü kullanan belediyelere verin" çağrısı yaptı.

İşte LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklaması;

Lefkoşa’nın günlük çıkan çöp miktarı 90 ton. 2 bin 250 ton çöp 25 gündür altyapısı hazır olmayan alanlara dökülmek zorunda kalıyor.

Basit bir konu değil ülkenin neredeyse toplam çöpünün yüzde 65’inden bahsediyoruz. (Bizim dışımızda kullanan belediyeler de dahil olmak üzere)

Güngör’ü kullanan belediyelere verin, biz çözeceğiz, ister ihale ile çözeceğiz ister uluslararası temaslarla, bir yol bulacağız ya da bir yol yaratacağız.