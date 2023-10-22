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Harmancı: “Binlerce kişi, tek yürek olduk. Şampiyonlarımız için hep beraber Sözümüzü Tuttuk”

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Ülker Lefkoşa Maratonu 4 km halk koşusu startı LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya tarafından birlikte verildi. 
Harmancı: “Binlerce kişi, tek yürek olduk. Şampiyonlarımız için hep beraber Sözümüzü Tuttuk”

Şampiyon Meleklerin adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu 4 km halk koşusu startı LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya tarafından birlikte verildi. 
Yurttaşların ülkenin dört bir yanından katılım gösterdiği halk koşusunda, binlerce kişi Lefkoşa sokaklarında şampiyonlar için yürüdü. 
4 km halk koşusuna Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar ve milletvekilleri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile aileler, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, spor camiası ve yurttaşlar katıldı.
Başkan Harmancı: “Şampiyonlar için Hep Beraber Sözümüzü Tuttuk”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ülker Lefkoşa Maratonu’na katkı sağlayan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Bugün burada makam yok, mevki yok, bütün bir memleket, çocuklarımız için, şampiyonlarımız için, onların adını yaşatmak sorumluluğu ile toplandık” dedi.

Maratonun kendi kayıt rekorunu ikiye katladığına dikkat çeken Başkan Harmancı, “Binlerce kişi tek yürek olduk. Şampiyonlarımız için hep beraber Sözümüzü Tuttuk dedi.”

Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu yeniden hatırladık. Aileler birbirine söz verir, aileler birbiri ile dayanışır, aileler her zaman tek yürek olmayı başarır. Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsünü ülkemize kazandırmak için ilk adımları hep beraber attık. Bu sürece sahip çıkacağız, bu süreç hepimizin. Bu eğitim kampüsünü ülkemize kazandırana kadar sözümüzü her gün hatırlayacağız.” 
Ruşen Yücesoylu Karakaya: “Verilen söz tutuldu”
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya konuşmasında, verilen sözün tutulduğunu, sözlerini tutmaya devam edeceklerini belirterek, “Şampiyonlar ölmez, onlar her zaman kalbimizde olacak” diyerek maratonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

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