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Harmancı: Bir 4 yıl daha talep ediyoruz

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Adaylığını “Çünkü Lefkoşa Aşktır, Güvendir, Sorumluluktur” toplantısında açıkladı.
Harmancı: Bir 4 yıl daha talep ediyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Adaylığını “Çünkü Lefkoşa Aşktır, Güvendir, Sorumluluktur” toplantısında açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan Adayı Mehmet Harmancı düzenlenen basın toplantısı ile görev süresi boyunca gerçekleştirmiş olduğu icraatlarını aktardı.

 Başkan Harmancı toplantıda ayrıca yeni dönem vizyonunu paylaşıp basın mensuplarının sorularını da cevapladı.

Mehmet Harmancı, “Bir 4 yıl daha talep ediyoruz” ifadelerini kullandı, güçlü bir Lefkoşa için sağlam temeller atıldığına vurgu yaptı.

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