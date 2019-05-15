Harmancı Biyologlar Derneği’ni kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı derneklerinin 20. Kuruluş yıl dönümü nedeni ile düzenleyecekleri resepsiyona davet etti.

Sarpten, 1999 yılında kurulan Biyologlar Derneği’nin Kuruluş Yıl dönümü nedeni ile 17 Mayıs’ta Saçaklı Ev'de "Geçmişten Geleceğe" sloganıyla resepsiyon düzenyeceklerini söyledi. Aynı gün ‘‘Sizin Gözünüzden Doğa’’ konulu fotoğraf yarışması sergisi açılışının da gerçekleşeceğini kaydeden Sarpten, yarışmada dereceye giren eser sahiplerine de başarı ödülleri takdim edileceğini söyledi.

Geceye derneğin özel davetlisi olarak Avrupa Ülkeleri Biyologlar Birliği (ECBA) Başkanı Harm Smit'in de katılacağını kaydeden Sarpten, resepsiyonda eski başkanlar ve katkı sağlayanlara plaket verilmesi dışında ülkede biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar yapan kurumlara da "başarı ödülü" verileceğini belirtti.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, biyologların insan hayatında ve tabiatta önemli bir rol üstlendiğini ve Biyologlar Derneği’nin önemli çalışmalara imza attığını belirterek belirterek dernekle diyaloğa her zaman açık olduklarını söyledi.