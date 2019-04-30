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Harmancı: “Bizim için kurumsal temeldeki ilişkiler önemlidir”

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin Türkiye’deki yerel yönetimlerle olan kurumsal işbirliğini daha ileriye taşıma misyonu kapsamında hareket etmeye etmeye devam ediyor.
Harmancı: “Bizim için kurumsal temeldeki ilişkiler önemlidir”

Başkan Mehmet Harmancı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından mazbatalarını alan LTB’nin kardeş şehirleri Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Tokat Belediye Başkanları ile telefoniyen görüşmüş ve kutlama mesajı göndermişti.

 

Başkan Harmancı, Torun ve Kılıçdaroğlu ile yerel yönetimler gündemi ile görüştü

Ankara’da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye’den 14, yurtdışından 10 olmak üzere toplam 24 farklı oyununun yer aldığı 15. Uluslararası Çocuk Festivali'ne katılan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nın “Tilki ile Kirpi” oyununu izleyen Başkan Harmancı, daha sonra ise bir dizi önemli temasta bulundu.

Başkan Harmancı bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile bir araya geldi. Başkan Harmancı daha sonra ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

 

Harmancı: Tüm kardeş şehirlerle kurumsal ilişkimiz sürecek

Görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde Başkan Harmancı Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tüm kardeş şehirlerle kurumsal ilişkilerin daha da ileriye götürülebilmesi için üst düzey bağlantılar kurmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Harmancı yerel yönetimler bağlamında Türkiye’deki kardeş şehirlerle kardeş ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni dönemde iş birliği ve kurumsal ilişkilerin daha da güçlenmesi için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Görüşmelere CHP Merkez Binasında yapıldı.

 

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