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Harmancı: Bizim kapıya ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın başka kapıların esiri haline gelmemesi gerekiyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs’ta diplomatik temasların önemine vurgu yaptı. Haftada bir Güney Lefkoşa Başkanı ile görüşerek iletişimi sürdüren Harmancı, geçiş kapıları taleplerini masaya yatıracaklarını belirtti.
Harmancı: Bizim kapıya ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın başka kapıların esiri haline gelmemesi gerekiyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, iki kesim arasındaki diplomatik temasların kritik önemine dikkat çekti.

Haftada bir Güney Lefkoşa Başkanı ile görüştüğünü belirten Harmancı, geçiş kapılarıyla ilgili taleplerin masaya yatırılacağını ifade etti.

"Federasyon çözümüne yaklaşmalıyız," diyen Harmancı, sürecin hızlanması için lobi çalışmaları yapılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu Gündem isimli programa katılan Harmancı, ayrıca, geçiş kapıları ile ilgili olarak, "Burada bize bilgi veren ve diplomatik anlamda görüşlerini paylaşanların söylediklerini masaya koyacağız. Buralarda konuşursak, bu sürecin haybeye geçmeyeceğini düşünüyorum," ifadelerini kullandı. 

Harmancı, "Geçiş kapısındaki taleplerimizi bir kez daha gündeme getirdik. Maddi ve manevi destek vereceğimizi de açıkça belirttik," dedi.

Kıbrıs'ın mevcut durumu hakkında da görüşlerini paylaşan Harmancı, "Lefkoşa içerisinde diğer bölgelerle paralellik kurularak kuyumcular sokağının gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir ihtiyaçtır," şeklinde konuştu.

Harmancı, "Eğer Lefkoşa'da toplu ilişkilerin gelişmesini istiyorsanız, federasyon çözümüne yaklaşmalısınız. Hristodulidis, diğer kapıları da açsın," diyerek çözüm sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

"Görüşmeciler aslında alt tarafta bir şeyler pişiriyorlar. Liderlerin konuları üzerinde yoğunlaşmalarının nedeni, hesap sorulacak olmasıdır. Yani düşünün, kapı açamayan bir başkan olarak veya günlük hayatımıza yarayacak herhangi bir konuda adım atamayan bir başkan olarak sorgulanmak ister mi sayın Tatar? Bu nedenle, ben ona da söyledim; bir başarı hikayesi yazmak için toplu ilişkiler diplomasisi ile ilgili biz hazırız. Karşımızda artık böyle bir muhatap var. Bizim üstümüzden götürebileceğimiz bazı işleri var. İsterseniz elektrikle devreye girmeye hazır olduğumuzu söyledik. Neden buraya yapılacak yatırımları heba edelim? Eğer bir koşul olacaksa, bu koşulu yaratacak çözümleri bulalım hep beraber," ifadelerini kullandı.

Harmancı, "Bizim kapıya ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın başka kapıların esiri haline gelmemesi gerekiyor. Bu konuda lobi çalışması yapılmalı. İnsanların iyiliği için sürecin ilerlemesi adına katkı sunmalıyız," dedi.

Harmancı, ayrıca, 15 Ekim'deki yemekten sonra sürecin hızlanacağını ve Ocak ayında belirli tarihler öngörüldüğünü ifade etti. "Bütün tarafların bu durumu kabul ettiğini kamuoyuna yansıdı," diyen Harmancı, "Ancak bu süreç içerisinde ilerlememiz gereken noktalar var," yorumunu yaptı. 

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