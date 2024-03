Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Harmancı, kabulde Cuellar’a geçiş kapıları ve Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi hakkında bilgiler aktardı. Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili görüş ve önerilerini içeren bir mektubu Cuellar’a sunan Harmancı, ivedilikle hayata geçirilebilecek güven artırıcı önlemlere dikkat çekti.

“Karşılıklı geçişlerin kolaylaştırılması her zamankinden daha önemlidir ve bu konudaki dostum ve mevkidaşım Yiorkadjis ile ortak kararlılığımız devam etmektedir”

2015 yılında Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile Lefkoşa’ya yeni kapıların açılması için ortak talep ve iradelerini ortaya koyan bir mektup hazırlayıp dönemin liderlerine sunduklarını hatırlatan Harmancı, 2020 yılından bu yana toplum liderlerinin müzakerelerden uzaklaşması ve ortak gelecek vizyonunun her iki toplumda da oldukça zayıflamasıyla birlikte toplumlararası etkileşimin teşvik edilmesinin her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Başkan Harmancı, Lefkoşa’nın doğu bölgesinde yeni bir araçlı geçişe ihtiyaç olduğunu vurguladı. Harmancı: “Bir süredir Haspolat’ta tamamen ticari geçişler için kullanılmak üzere yeni bir geçiş kapısının açılması gündemdedir. Yeşil Hat Tüzüğü’nün işletilmesi tabii ki önemlidir. Ancak bu Lefkoşa’nın ve Lefkoşalılar’ın hayatını kolaylaştıracak, geçişleri daha hızlı ve erişilebilir yapacak tüm araçlara açık yeni bir kapı ihtiyacını ortadan kaldırmayacaktır. Bu konudaki ortak talep ve kararlılığımız devam etmektedir.”

“Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi’nin uygulanması güven ve çözüm ortamı açısından mihenk taşı oluşturacaktır”

Cuellar’a Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi’nin tamamlanan tasarım çalışmalarını sunan Harmancı, güneyde uygulanan projenin kuzeyde de hayata geçirilmesiyle Kanlıdere’nin şehrin iki yakasını hem fiziksel hem sembolik olarak birleştiren bir köprü görevi göreceğini belirtti. Harmancı, BM’yi de projeyi onaylayan ve mali kaynağını 2018 yılında ayırmış olan Avrupa Komisyonu’nu projenin uygulanması için teşvik etmeye davet etti.

“Belediyeler, Kıbrıs sorunun çözümüne aktif katkı koyabilirler, çözüm sonrasına da birlikte hazırlanmaları önemlidir.”

Harmancı, sivil toplum katılımının barışın inşasında kritik bir rol oynadığını, topluma en yakın pozisyondaki yönetim birimleri olan belediyelerin ise sivil toplum çalışmalarının daha geniş kitlelere yayılması için önemli bir noktada olduklarını belirtti. Harmancı: “Unutulmamalıdır ki 1962-63 yıllarında yaşanan anlaşmazlık ve bölünmeye sebep olan konulardan birisi de ayrı belediyelerin oluşturulması konusuydu. İlerde bir anlaşma ortaya çıktığında, ertesi gün hayatın devamını sağlayacak olan yine belediyeler olacaktır. Çözüm hazırlıkları sürecine belediyeleri de dahil edilmesi büyük öneme sahiptir.”